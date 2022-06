Política Bolsonaro visita Foz do Iguaçu para evento em obras da Ponte da Integração

3 de junho de 2022

Também nesta sexta (3), Bolsonaro participou de evento da BR-487, na Estrada Boiadeira. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no início da tarde desta sexta-feira (3). A comitiva seguiu até o centro executivo de Itaipu onde Bolsonaro participou de um encontro fechado com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Após a reunião, os dois seguiram para as obras da Ponte da Integração, que irá ligar o Brasil ao Paraguai. Bolsonaro saiu do centro executivo de Itaipu na carroceria de uma caminhonete e chegou as obras da ponte da mesma forma.

Autoridades como o governador do Estado Ratinho Júnior e ministros brasileiros e paraguaios participaram de solenidade realizada no local.

Esta é a terceira visita do presidente ao Paraná nos últimos 30 dias.

Visita Umuarama

Na manhã desta sexta, ele visitou Umuarama, no Noroeste do Paraná, onde acompanhou a obra de um trecho da BR-487, a Estrada Boiadeira. O evento ocorreu no Parque de Exposições da cidade.

A comitiva presidencial chegou ao Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho, em Umuarama, por volta das 10h20. Em seguida, o presidente fez um passeio de moto e cumprimentou apoiadores.

Além do presidente Jair Bolsonaro, outras autoridades participaram da visita, como os ministros da Infraestrutura, e Minas e Energia.

Estrada Boiadeira

A BR-487 liga o Mato Grosso do Sul a Campo Mourão (PR), passando por Umuarama e Cruzeiro do Oeste, por isso, é uma importante obra para o noroeste do estado, que tem grande atuação no transporte agrícola e pecuário.

A iniciativa possibilitará ainda a interligação de rodovias do Brasil com o Chile, conforme o governo federal.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informou que restauração e implantação da Estrada Boiadeira ainda está em andamento, com 83,42% concluída.

A obra conta com 46,91 quilômetros de extensão, de Porto Camargo, distrito de Icaraíma, até Serra dos Dourados, no distrito de Umuarama.

Os segmentos da pavimentação e obras de arte especiais estão praticamente concluídos, segundo o departamento. A previsão do DER-PR é que a obra seja finalizada no segundo semestre.

O projeto prevê a construção de nove viadutos, um novo contorno em Icaraíma e outro em Santa Eliza.

Segundo o DER-PR, o investimento é de R$ 223.812.434,43 e é resultado da parceria entre Governo do Paraná, Governo Federal e Itaipu Binacional. Os recursos são de Itaipu e a execução da obra pelo Governo do Paraná, por meio do DER/PR.

