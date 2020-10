Brasil Bolsonaro volta a minimizar coronavírus no dia em que Brasil bate 150 mil mortes pela doença

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Presidente disse a apoiadora que ela não deve se preocupar caso seja contaminada. Foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil

Pouco depois de o país chegar a 150 mil mortes decorrentes do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em conversa com uma apoiadora, que ela não deve se preocupar caso seja contaminada. A declaração ocorreu durante bate-papo nos moldes de um talk show exibido na tarde deste sábado (10), ao vivo, em suas redes sociais.

“Se pegar um dia, não fique preocupada. A gente evita, né. Estou com 65 anos. Não senti nada. Nem uma gripezinha. Zero. Zero. Nada”, disse ele a uma mulher identificada apenas como Alessandra.

Ela é moradora da Baixada Santista (SP), onde o presidente passa o feriadão em descanso. A apoiadora foi convidada para a live depois de aparecer com um cartaz na porta do Forte dos Andradas, no Guarujá, onde ele está hospedado.

Bolsonaro afirmou que ela não deveria se preocupar depois que Alessandra justificou, ao tirar a máscara: “Não tive covid e nem vou ter”. Foi o próprio presidente que, em tom de brincadeira, pediu que ela removesse o item de proteção.

O governante, que desde o início da pandemia tem sido um crítico das medidas de prevenção ao coronavírus, como o isolamento social, afirmou ainda que a cautela “não quer dizer que não vai pegar”. Em outros momentos, Bolsonaro já havia feito declarações semelhantes. Em uma delas, comparou o coronavírus a uma chuva e disse que, de uma forma ou de outra, a maioria da população será infectada —”vai molhar 70% de vocês”.

“O objetivo de o pessoal se precaver não quer dizer que não vai pegar. Quer dizer que, quem pegue ao longo de um tempo, né, seria essa a intenção, para não acumular gente no hospital.”

Segundo país no mundo com mais mortes

O Brasil chegou aos 150 mil óbitos causados pelo coronavírus. Até o início da tarde deste sábado (10), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o país era o segundo no mundo com mais vítimas, atrás apenas dos Estados Unidos (213.954). Os dados são do balanço da Universidade Johns Hopkins.

Já o número de casos foi a 5.073.483, com 16.293 diagnósticos positivos confirmados desde as 20h de sexta (9). Só os EUA (7,6 milhões) e a Índia (6,9 milhões) têm mais infectados que o Brasil.

Corrupção e Lava-Jato

Bolsonaro voltou a dizer hoje que foi mal interpretado quando afirmou que havia “acabado com a Lava-Jato”.

“Quando eu falei que acabei com a Lava Jato, foi no meu governo. No meu não tem corrupção. (…) Mesmo que eu quisesse acabar, não teria como acabar. Porque é independente.”

