Política Bolsonaro volta para casa antes das 19h para cumprir ordem de recolhimento

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O ex-presidente afirmou que Alexandre de Moraes (foto) esperou recesso parlamentar para autorizar ação contra ele. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa sexta-feira (18) que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes esperou o começo do recesso parlamentar para autorizar a operação de busca e apreensão contra ele, realizada pela manhã.

Bolsonaro voltou para casa antes do prazo determinado de 19h, previsto na decisão de Moraes. O ex-presidente estava na sede do PL, seu partido, onde concedeu entrevista e falou com jornalistas na sequência.

“O Alexandre esperou o recesso pra tomar a medida contra mim”, declarou.

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou na tarde dessa sexta a manutenção do recesso, como também havia anunciado mais cedo o presidente do Senado e Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Bolsonaristas pediam ao chefe da casa a retomada dos trabalhos para tratar de possíveis reações à decisão do ministro do STF de autorizar operação da Polícia Federal contra o ex-presidente.

“Agora, o parlamento também foi humilhado pelo Alexandre de Moraes na questão do IOF. 80% dos parlamentares votaram contra o decreto do IOF e o Alexandre em uma canetada falou que vai ter aumento de imposto”, disse ainda.

A fala de Bolsonaro referiu-se à decisão de validar o decreto originalmente proposto pelo governo Lula (PT) e manter apenas a tributação a operações de risco sacado. Com isso, ele atendeu parcialmente o objetivo do governo, desagradando o Congresso, que havia votado pela suspensão do decreto de Lula.

“Você pode contratar o Ruy Barbosa, você não ganha nada contra o Alexandre de Moraes”, disse.

O ex-presidente também voltou a questionar o processo ao qual está submetido e apontou parcialidade nos membros da corte envolvidos em seu julgamento.

“Por que o Lula foi pra 13ª Vara em Curitiba e eu tô na última? Nem em plenária eu tô, tô numa turma seleta onde tem gente ali que tem um viés fortíssimo de militante”, disse.

A Polícia Federal cumpriu operação na casa de Bolsonaro na manhã desta sexta, onde apreendeu cerca de R$ 14 mil, um pen drive, uma cópia da petição inicial da plataforma de vídeos Rumble contra Moraes, além de ter aplicado a tornozeleira eletrônica a Bolsonaro, que se recusa a mostrar o item.

Bolsonaro terá que usar a tornozeleira, ficar em casa de 19h às 7h e nos fins de semana, além de evitar contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros.

O ex-presidente questionou a apreensão do pen drive, localizado na gaveta de um banheiro de sua casa e afirmou não saber usar o item.

“Só faltou falar que estaria dentro da privada. Só faltou falar isso aí. Você acha se eu tivesse um comportamento qualquer criminoso teria qualquer coisa em casa? Não teria nada. Meu telefone não tem senha”, afirmou.

Mais cedo, Bolsonaro já havia falado com a imprensa na sede do CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica), da Secretaria de Administração Penitenciária do DF, onde colocou a tornozeleira eletrônica, e também na chegada à sede do PL.

No prédio do partido, Bolsonaro concedeu entrevista à Band e saiu antes do prazo de 19h, previsto na decisão de Moraes. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

