Esporte Bom início no Santos e volta à seleção não mudam planos de Neymar de voltar para Europa

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Craque ficou apenas no banco na derrota santista por 2 a 1, que significou a eliminação do Paulista. (Foto: Divulgação Santos)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O retorno de Neymar ao Brasil é considerado um sucesso pelo jogador e sua família. Mas o bom início no Santos e a volta à Seleção Brasileira não mudaram os planos de uma volta à Europa.

A ideia segue sendo fazer um último contrato em uma grande liga no meio do ano. Livre após rescindir com o Al-Hilal, Neymar tem seu estafe trabalhando para jogar em um grande clube europeu.

O agente Pini Zahavi e Neymar pai são os empresários autorizados a fazer essas negociações. Segundo a imprensa europeia, ambos já dialogam com Barcelona e Bayern de Munique.

A passagem de seis meses pelo Brasil tinha como objetivo reencontrar a felicidade de jogar, o que já é visto como algo realizado. Não está nos planos uma ampliação do vínculo com o Santos agora.

Entretanto, Neymar terá os desafios mais difíceis em campo para se provar.

Depois da semifinal contra o Corinthians no Paulistão, vai se apresentar à seleção no fim do mês para os jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina.

Até agora, o camisa 10 do Santos disputou sete jogos em quase um mês. São 508 minutos em campo, com três gols marcados e três assistências.

A boa notícia é que Neymar tem se adaptado bem ao ritmo do futebol brasileiro, sem problemas de lesão desde que se recuperou da cirurgia no joelho esquerdo. Aos 33 anos, o craque ainda quer se provar no Velho Continente.

Neymar aponta dor

Neymar até deu indícios de tentar participar da semifinal do Campeonato Paulista, que terminou em vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Santos, na Neo Química Arena, nesse domingo (9), mas o problema em sua coxa esquerda não permitiu muito mais do que algumas corridinhas. O jogador permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

Em uma delas, no segundo tempo, Neymar ensaiou deixar o banco e ir fazer alguns movimentos ao lado do gramado, mas o trote durou apenas alguns passos. Logo, o camisa 10 voltou ao posto.

Novamente sentado, ele conversa com o goleiro João Paulo, e aponta dor na sua coxa, que se tornou um problema após a vitória contra a Inter de Limeira, pelas quartas de final, no fim de semana anterior. Apesar de ser relacionado por Pedro Caixinha nesse domingo, fazer o aquecimento pré-jogo e levar a decisão até os últimos instantes, o craque não teve condições de entrar.

Convocado por Dorival Júnior, o jogador quer estar 100% fisicamente para os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a eliminação do Santos no Paulista, o próximo compromisso de Neymar pelo alvinegro será contra o Vasco, no dia 30, na estreia do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/bom-inicio-no-santos-e-volta-a-selecao-nao-mudam-planos-de-neymar-de-voltar-para-europa/

Bom início no Santos e volta à seleção não mudam planos de Neymar de voltar para Europa

2025-03-09