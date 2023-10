Rio Grande do Sul Bom Princípio Alimentos amplia presença no mercado internacional com a participação em duas grandes feiras do setor

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

Indústria de Tupandi busca ganhar mercado na América Latina e Europa Foto: Divulgação Indústria de Tupandi busca ganhar mercado na América Latina e Europa nas feiras Espacio Food Service e Anuga (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Bom Princípio Alimentos está buscando ampliar a sua participação internacional, com o olhar voltado também para os mercados europeu e latino-americano. Em 2023, apresenta seus produtos em estandes nas duas maiores feiras de inovações e alimentos do mundo.

Entre os dias 26 e 28 de setembro, a Bom Princípio Alimentos marcou presença na 11ª edição da Espacio Food Service, realizada no Centro de Convenções Espacio Riesco, no Chile. Essa participação em Santiago, não é o único capítulo do trabalho internacional da Bom Princípio Alimentos. A empresa já prepara sua próxima investida na renomada feira Anuga, realizada em Colônia, na Alemanha, de 07 a 11 de outubro de 2023.

A participação em dois eventos globais destaca a determinação da indústria, em trilhar o caminho para um cenário ativo de novas parcerias e oportunidades.

Preservando a tradição alemã, presente na cultura dos diretores da empresa, a indústria visa trilhar o caminho reverso, levando o Schmier, representado pela linha de produtos Minha Chimia, com 13 sabores distintos de doce de fruta, de volta para sua terra natal, a Alemanha. Além disso, também os Cremes de Avelã, recheios das linhas leite, chocolate e frutas, geleias e doces de leite.

Avanços na Exportação

Em 2023, a empresa de Tupandi deu início a exportação à Guiana, Angola e República Dominicana. Em breve, visa ampliar suas negociações para o Paraguai, Chile, Uruguai, Curaçao e Estados Unidos.

Sobre a Bom Princípio Alimentos

Fundada em 1996, a Bom Princípio Alimentos é uma empresa familiar, com matriz em Tupandi (RS) e tem como seus diretores os empresários Alexandre Ledur e Jandir Lunkes. A indústria produz alimentos de excelência, sempre buscando inovar e satisfazer as expectativas dos consumidores.

Entre os produtos estão os cremes de avelã, cremes de chocolates, além das tradicionais geleias, geleias gourmet, doces de frutas cremosos, doces em calda, doces de leite, mel, linha festa, linha pâtissier, coberturas e recheios, fruits and nuts, conservas, conservas finas, zero lactose, zero açúcar e as demais marcas, Bia Cream e Encosta Gaúcha. Informações sobre a empresa pelo site www.bomprincipioalimentos.com.br ou nas redes sociais @bomprincipioalimentos.

