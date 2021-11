Rio Grande do Sul Bom Princípio Alimentos recebe Medalha da 55ª Legislatura

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

O presidente Alexandre Ledur e o vice-presidente de Agronegócios, Jandir Lunkes (à dir.) recebem a honraria das mãos da deputada Patrícia Alba (PMDB) Foto: Vinicius Reis/Divulgação Foto: Vinicius Reis/Divulgação

Uma proposição da deputada estadual Patrícia Alba (PMDB) concedeu à empresa Bom Princípio Alimentos, de Tupandi, nesta segunda-feira (29), a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa pelos 25 anos de trabalho dedicados à indústria de alimentos no Rio Grande do Sul. A homenagem aconteceu no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do RS.

“Trata-se de uma empresa que nos orgulha levando produtos de qualidade à mesa. E, sobretudo, pelo que desenvolvem na geração de emprego e renda na região do Vale do Caí e à economia do Rio Grande do Sul. Nos alegra poder homenageá-los com a medalha da 55ª Legislatura, uma das mais altas honrarias da nosso Estado e da Assembleia Legislativa”, destacou a deputada.

Atualmente, a Bom Princípio Alimentos emprega mais de 220 colaboradores. Entre empregos diretos e indiretos são mais de 1,2 mil famílias envolvidas. A indústria comercializa mais de 500 produtos entre suas linhas de chimias, doces, conservas e nuits and fruits para todo o Brasil e exterior.

Além disso, a indústria tem exercido um importante papel social, doando alimentos e realizando diversas ações junto a entidades gaúchas. Desde o início da pandemia, a Bom Princípio Alimentos já fez a distribuição de mais de 15 toneladas de doações na capital e interior, divididas em mais de 50 entidades como hospitais, abrigos de menores, lares de idosos e organizações que atendem pessoas portadoras de necessidades especiais e cognitivas.

“Nos sentimos excepcionalmente orgulhosos. É o reconhecimento de um trabalho coletivo e que envolve muita dedicação e zelo. Atenção a qualidade em todas as etapas do que produzimos — da fruta no pé até a chegada dos alimentos à mesa dos consumidores. Por isso é um privilégio compartilhar essa honraria que o parlamento gaúcho nos confere com todos os colaboradores e parceiros da Bom Princípio Alimentos. Mas, sobretudo, com os nossos consumidores, que tornam, a cada dia, esse momento possível, ao longo destes 25 anos”, enalteceu o presidente da empresa, Alexandre Ledur.

A Medalha da 55ª Legislatura é destinada a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com ações para o desenvolvimento do povo gaúcho, seja nas áreas econômica, social ou rural.

Bom Princípio Alimentos

A Bom Princípio Alimentos é uma empresa familiar, que atua desde 1996. Com matriz em Tupandi (RS), tem como diretores os empresários Alexandre Ledur e Jandir Lunkes. A indústria produz doces e alimentos de excelência, sempre buscando inovar e satisfazer as expectativas dos consumidores.

Entre os produtos está a nova linha de cremes de avelã, além das tradicionais geleias, doces de frutas cremosos, doces de corte de calda, doce de leite, mel, linhas de festa, fruits and nuts, conservas, condimentos, zero lactose e as linhas Mais Cream, Bia Cream e Encosta Gaúcha. Informações sobre a empresa pelo site www.bomprincipioalimentos.com.br. Ou pelas redes sociais @bomprincipioalimentos.

