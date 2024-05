Porto Alegre Bomba é instalada para drenar a água que inunda o bairro Humaitá, em Porto Alegre

O equipamento foi emprestado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluiu na noite de segunda-feira (27) a instalação de uma bomba para drenar a água que inunda o bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre.

O equipamento de alta capacidade foi emprestado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que também cedeu profissionais para a execução do serviço. A bomba – a quarta da Sabesp em funcionamento na Capital – foi colocada perto da Ebap (Estação de Bombeamento de Água Pluvial) 5.

As outras três bombas foram instaladas no bairro Sarandi, na área da Ebap 9, entre os dias 19 e 26 deste mês. A Sabesp emprestou nove equipamentos desse tipo para a prefeitura de Porto Alegre. Os próximos locais de instalação devem ser divulgados em breve. As bombas pesam cerca de 10 toneladas, demandam complexas operações para montagem e têm capacidade para drenar 7,2 milhões de litros por hora.

“Paralelamente, o Dmae também tem trabalhado com outras bombas de menor capacidade. Na região do aeroporto, foram colocadas sete bombas-trator, por exemplo, algumas emprestadas por arrozeiros. Já nas proximidades da Ebap 6, no bairro São João, duas bombas flutuantes e uma bomba-trator também estão em operação. Todos os equipamentos contribuem para agilizar o escoamento de água na Zona Norte”, informou a prefeitura.

Protestos

O Humaitá é uma das áreas mais afetadas pela cheia do Guaíba. Além de casas, prédios e estabelecimentos comerciais, o bairro abriga a Arena do Grêmio. Na segunda-feira (27), moradores da região fecharam uma das pistas da Freeway, perto da Arena, em protesto contra os alagamentos que castigam o bairro desde o dia 3 deste mês.

Também na segunda, moradores do bairro Sarandi, bastante afetado pela enchente, realizaram uma manifestação na avenida Assis Brasil em protesto contra os alagamentos. Obrigados a deixarem suas casas, eles reivindicam o fechamento de um dique na região.

