Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Acredita-se que o rompimento dos cabos tenha ocorrido pela quantidade de pessoas já que a capacidade da ponte era de até 20 Foto: Divulgação Acredita-se que o rompimento dos cabos tenha ocorrido pela quantidade de pessoas já que a capacidade da ponte era de até 20. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) encerrou as buscas por vítimas após uma ponte ruir parcialmente, jogando várias pessoas no rio Mampituba, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina na madrugada desta segunda-feira (20). Em comunicado, o órgão informou que ainda há uma pessoa dada como desaparecida, e seu “desaparecimento pode estar ligado com a queda da ponte”.

Acredita-se que o rompimento dos cabos tenha ocorrido pela quantidade de pessoas; a capacidade da ponte era de até 20. A maior parte das pessoas, que voltavam para Torres (RS) de uma festa de Carnaval em Passo de Torres (SC), conseguiu ser resgatada pouco depois, mas algumas foram consideradas desaparecidas ao longo da manhã.

“O CBMSC esteve no local desde as 2h50 da manhã, quando houve o primeiro acionamento. As buscas para localizar essa possível vítima serão retomadas nesta terça-feira nas primeiras horas do dia. O CBMSC empregou, ao longo dia, 08 militares (sendo 02 mergulhadores), duas motonáuticas, uma embarcação. Além disso, contou com o apoio do CBMRS com equipamentos e militares”, diz a corporação, em nota.

Momento da queda

Uma das vítimas postou nos stories de seu perfil no Instagram um relato sobre o momento da queda no rio Mampituba. Identificada como Juliana Barbieri, ela disse que estava caminhando por lá junto com outra jovem, chamada Luciana, quando ambas caíram na água e conseguiram nadar até margem.

“Sem ajuda não teríamos saído também”, disse. “Foi um baita susto, eu ainda estou sem acreditar e achando que foi um sonho.”

Uma pessoa que havia passado pela ponte pouco antes do desabamento relatou o desespero no Twitter. “A ponte pênsil aqui de Torres caiu e não tinha feito nem um minuto que eu estava passando por ali. Nossa, ver todas aquelas pessoas caindo e tentando se salvar foi assustador demais”, contou.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, mais de 15 de pessoas já foram encaminhadas para atendimento médico. A ponte interliga os municípios de Torres (RS) e Passo de Torres (SC).

