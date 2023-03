Porto Alegre Bombeiros continuarão nesta segunda-feira as buscas pelo homem que bateu na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Suspeita-se que o condutor tenha trafegado na contramão na Avenida Padre Cacique para se jogar junto com o veículo no rio Guaíba Foto: CBMRS/Divulgação Suspeita-se que o condutor tenha trafegado na contramão na Avenida Padre Cacique para se jogar junto com o veículo no rio Guaíba. (Foto: CBMRS/Divulgação) Foto: CBMRS/Divulgação

Soldados do Corpo de Bombeiros Militar confirmaram que o homem que bateu em uma árvore próximo ao Pontal Shopping, Zona Sul de Porto Alegre, não foi encontrado neste domingo. As buscas serão retomadas na manhã de segunda-feira.

Suspeita-se que o condutor de um automóvel Volkswagen Gol tenha trafegado na contramão na Avenida Padre Cacique para se jogar junto com o veículo no rio Guaíba. Sem sucesso, ele teria decidido deixar o veículo e entrar no rio sozinho, onde teria submergido.

O acidente

Um motorista teria desaparecido, na madrugada deste domingo (12), após bater com um carro próximo ao Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre. O relato de testemunhas no momento do acidente, por volta das 2h, é de que o homem teria nadado cerca de 30 metros a partir da margem antes de desaparecer.

Conforme a Brigada Militar (BM), o condutor de um veículo Gol teria atropelado uma pessoa na avenida Juca Batista, depois batido em um motociclista na Avenida Tramandaí, e então abandonado o carro batido à beira do Guaíba, onde foi encontrado.

O 1º Batalhão de Polícia Militar sabe que o veículo, um Gol preto, registrado em nome da mãe do homem de 42 anos que seria o condutor, trafegava no sentido bairro-centro entre 1h30min e 2h. A BM recebeu chamados por causa de um atropelamento – em que o condutor fugiu – e também sobre um acidente com a moto (o motociclista envolvido na ocorrência não tinha carteira de habilitação e a moto estava com licenciamento vencido).

