Bombeiros e Marinha buscam desaparecidos após naufrágio em São José do Norte, no Sul do RS

4 de julho de 2025

Equipes da Capitania dos Portos auxiliam nas buscas com o uso de embarcações especializadas. Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros Equipes da Capitania dos Portos auxiliam nas buscas com o uso de embarcações especializadas. (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e a Capitania dos Portos seguem, nesta sexta-feira (4), as buscas por dois homens que estão desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação na Lagoa dos Patos, em São José do Norte, no Sul do Estado.

O acidente ocorreu na quarta-feira (2). Dois homens, de 32 e 48 anos, morreram na tragédia. Um dos corpos foi localizado preso a uma rede de pesca, dentro da lagoa. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

A embarcação, que ainda não foi encontrada, teria saído de São José do Norte com destino a Pelotas. A causa do naufrágio ainda não foi esclarecida.

Equipes da Capitania dos Portos auxiliam nas buscas com o uso de embarcações especializadas. As condições climáticas e a amplitude da Lagoa dos Patos dificultam os trabalhos.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Testemunhas estão sendo ouvidas, e as famílias das vítimas acompanham as buscas.

