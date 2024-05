Rio Grande do Sul Bombeiros militares de Sergipe especialistas em catástrofes iniciam missão no RS

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Eles viajaram via terrestre por causa do cão e de equipamentos que serão utilizados nas buscas. (Foto: SSP/SE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os nove bombeiros militares de Sergipe especialistas em catástrofes e um cão farejador destinados para ajudar no resgate de vítimas das enchentes causadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já estão em missão, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública nessa sexta-feira (10).

A equipe iniciou os trabalhos de resgate na quinta (9), no município de Pelotas, mas nessa sexta foram remanejados para Rio Grande, onde há um alerta de sinal vermelho com relação ao aumento do nível da água na Lagoa dos Patos.

Cinco dos militares são especialistas em atendimentos em cenário de inundações e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG).

Eles saíram de Sergipe no último domingo (5) em duas viaturas e chegaram a sofrer um capotamento em Jequié (BA) em um dos veículos. Não houve feridos. A viatura ficou danificada e o Corpo de Bombeiros da Bahia cedeu uma para que o grupo continuasse a viagem.

Segundo a corporação, eles viajaram via terrestre por causa do cão e de equipamentos que serão utilizados nas buscas, como botes para salvamento e drones.

Tragédia

O boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil nessa sexta, informou que subiu para 126 o número de mortos por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril. Há 756 feridos e 141 desaparecidos.

O número de pessoas fora de casa chegou passa de 400 mil. Há, no total, 71.409 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 339.928 abrigadas nas casas de amigos ou parente.

As fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul desde a semana passada afetam 441 dos 497 municípios do Estado. O percentual representa 88,73% das cidades gaúchas.

Segundo o governador Eduardo Leite, a prioridade neste momento são os municípios que ficam na margem da Costa Doce, como Pelotas e Rio Grande, que se recebem mais chuvas.

A Defesa Civil emitiu um alerta, na noite dessa sexta-feira, para a “elevação significativa dos níveis da Lagoa dos Patos”. “Evacue as áreas de risco e busque locais seguros.”

Há ainda orientações para os moradores da região: “quem mora em regiões próximas à Lagoa, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer. Não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro. Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade. Em caso de emergência ligue 190/193.”

Em coletiva na manhã dessa sexta, Leite voltou a pedir a colaboração da população:

“Há uma perspectiva de chuva aumentando novamente o volume dos rios. A gente precisa da colaboração das pessoas, deixando as áreas de risco. É momento de prudência, cautela e orientação de não retorno”, diz.

