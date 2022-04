Tênis Boris Becker: ex-campeão de Wimbledon é preso por fraude no Reino Unido

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alemão vencedor de 6 Grand Slams é sentenciado a dois anos e meio de prisão por esconder R$ 15,5 milhões. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-tenista e campeão olímpico de Barcelona 1992, Boris Becker foi condenado nesta sexta-feira (29), por fraude econômica, no Reino Unido. O alemão foi julgado após esconder 2,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 15,5 milhões) para evitar o pagamento de dívidas depois de ter declarado falência em 2017. Becker foi levado às celas logo após o julgamento e pegou uma pena de dois anos e meio.

O ídolo do tênis de 54 anos e ex-técnico de Novak Djokovic, em seu auge, já chegou a valer R$ 236 milhões. No entanto, cinco anos depois de pedir emprestado cerca de R$ 22 milhões a um banco, Becker declarou falência.

Com 24 acusações sob a Lei de Insolvência, o vencedor de 6 Grand Slams enfrentava uma sentença de prisão de 28 anos com delações relacionadas a sua falência, mas foi inocentado de 20 delas, sendo nove denúncias por não entregar seus troféus e medalhas no tênis. Mais tarde, esses troféus foram leiloados por 700 mil libras (R$ 4,4 milhões) a fim de sanar algumas de suas pendências.

Por fim, Becker foi condenado por encobrir centenas de milhares de libras para evitar o pagamento de dívidas, como a não divulgação de bens, ocultação de débitos e remoção de propriedade. Além disso, o ex-atleta também foi julgado culpado por transferir dinheiro para as suas duas ex-mulheres.

Becker negou ter descumprido com as leis de insolvência do Reino Unido após a falência, quando devia quase R$ 310 milhões a credores, segundo a BBC. O alemão tentou se defender alegando que perdeu toda a sua fortuna depois que se aposentou, pedindo empréstimos a juros altos. O ex-tenista também disse que desconhecia a localização da maioria de seus troféus.

“É perceptível que você não mostrou remorso ou aceitação quanto a sua culpa”, disse a juíza Deborah Taylor para ele. A juíza afirmou em julgamento que Becker cumprirá apenas metade da sua pena na prisão. “Ele foi seletivo na declaração de seus bens. Quando era conveniente, fazia a total declaração, quando não era, não o fazia”, disse a promotora Rebecca Chalkley.

Em sua carreira, com três Wimbledon, dois Australian Open, um Us Open e um ouro olímpico, Becker conquistou 49 títulos de simples em 77 finais durante 16 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis