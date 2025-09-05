Esporte Bortoleto revela desejo de dividir equipe com Verstappen

Nos bastidores da F1, Bortoleto e Verstappen trocam estratégias e simuladores — e a parceria virtual pode virar realidade nas pistas. Foto: Reprodução/Team KICK Sauber

Gabriel Bortoleto, uma das promessas brasileiras na Fórmula 1, revelou nesta semana em entrevista durante o GP da Itália, em Monza, que gostaria de dividir a garagem com Max Verstappen, mas com uma condição: apenas se for no projeto da Audi.

O piloto da Sauber destacou a longa amizade com o neerlandês, que começou nas corridas virtuais e evoluiu para uma relação de colaboração nos bastidores da F1. Segundo Bortoleto, os dois compartilham traçados e estratégias em simuladores, o que fortalece a parceria técnica entre eles.

“Somos amigos, trabalhamos bem juntos e ele me ajuda bastante. Acredito que pode ser um bom companheiro no sentido de fazer a equipe funcionar bem”, afirmou Bortoleto, que também elogiou o papel de Verstappen na reconstrução da Red Bull como equipe dominante.

Apesar da admiração, Bortoleto foi enfático ao dizer que só aceitaria correr ao lado de Verstappen se fosse na Audi, marca que estreia oficialmente na F1 em 2026. “Estou muito feliz com o projeto que temos. Então, não seria ruim trabalharmos juntos em algum momento. Mas só se vier para a Audi”, completou.

Com a montadora alemã investindo pesado para entrar na categoria, a possibilidade de uma parceria entre os dois pilotos ganha contornos de sonho, mas não está totalmente fora do radar.

Bortoleto também revelou detalhes curiosos sobre os bastidores da preparação com Verstappen. “Compartilhamos pistas um com o outro no simulador. Hungaroring é muito bom, o modelo que Max tem de Spa-Francorchamps também. Temos um bom protótipo de Monza, então vamos ver se ajuda no domingo”, disse.

