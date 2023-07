Porto Alegre Bossa nova é destaque em apresentação de orquestra neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Concerto homenageia os 65 anos do disco “Canção do Amor Demais”, de Elizeth Cardoso. (Foto: Pedro Giles/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (8), às 17h, a sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe o concerto “Bossa Nova no RS” com a Orquestra da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Trata-se de uma homenagem aos 65 anos do disco “Canção do Amor Demais” (1958), gravado pela “Divina Dama” Elizeth Cardoso e considerado um dos marcos do gênero musical que conquistaria o mundo.

O espetáculo tem regência é do maestro Manfredo Schmiedt e participação especial do flautista popular Pedrinho Figueiredo em solos do instrumento. Local: avenida Borges de Medeiros nº 1.501, junto ao Centro Administrativo do Estado (bairro Praia de Belas). Ingressos à venda no site sympla.com.br ou direto na bilheteria.

Em continuidade a uma turnê por dez cidades gaúchas em março, “Bossa Nova no RS” chega à Capital com um repertório que abrange composições assinadas por nomes como Tom Jobim (1927-1994) e Vinícius de Morais (1913-1980). No programa estão clássicos como “Chega de Saudade”, “Garota de Ipanema”, “Samba do Avião”, “Wave” e “Águas de Março”.

LP fundamental

Lançado em abril de 1958 por Elizeth Cardoso (1920-1990), o LP “Canção do Amor Demais” marcou a estreia fonográfica da parceria entre Tom e Vinícius. E duas de suas 12 faixas ainda contaram com o violão de João Gilberto (1931-2019), que três meses depois lançaria a sua própria gravação de “Chega de Saudade”, com um jeito de cantar e tocar e violão que revolucionaria a música popular brasileira.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/bossa-nova-e-destaque-em-apresentacao-de-orquestra-neste-sabado-em-porto-alegre/

Bossa nova é destaque em apresentação de orquestra neste sábado em Porto Alegre

2023-07-07