Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

Aplicativo está operando em 98 escolas municipais e nas 217 escolas conveniadas da rede Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Secretários de Educação e de Segurança dos municípios da Região Metropolitana estiveram reunidos, na manhã desta segunda-feira (24), para debater soluções de proteção às escolas. O encontro, promovido pela Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre), ocorreu no Instituto Caldeira, no 4º Distrito.

Entre as alternativas discutidas, destaque para o sistema do Botão de Pânico, já instalado na rede municipal de ensino de Porto Alegre. O aplicativo está em operação nas 98 escolas municipais e nas 217 conveniadas da Capital. A operação foi viabilizada sem custos para o município, em parceria com o Instituto Cultural Floresta e a empresa BeOn, que desenvolveu a ferramenta.

“O diálogo e a troca de experiências entre os municípios são essenciais para unirmos forças e potencializarmos as soluções. O Botão de Pânico, que foi rapidamente aplicado na nossa rede municipal, de forma transversal com a Secretaria de Segurança, é um modelo que sugerimos para as demais redes da nossa região”, comentou a secretária de Educação, Sônia Rosa, que coordena o Fórum de Educação da Granpal.

