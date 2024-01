Fama & TV Botox atrai homens em busca de maxilar mais esculpido como de Ryan Gosling e Liam Payne

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Barbie se tornou sucesso de bilheteria, apresentando Ryan Gosling (E) como Ken, que, segundo especialistas, retratava o “corpo masculino ideal”. Foto: Reprodução Barbie se tornou sucesso de bilheteria, apresentando Ryan Gosling (E) como Ken, que, segundo especialistas, retratava o “corpo masculino ideal”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não é de hoje que os homens estão mais ligados na aparência e gastam rios de dinheiro com intervenções cirúrgicas e não cirúrgicas na tentativa de melhorar sua aparência. Agora, a moda são as injeções de Botox para conseguir um maxilar esculpido.

Os médicos internacionais já até apelidaram a onda de “Brotox”. Segundo os especialistas, jovens, de 20 a 30 anos, chegam aos consultórios querendo ficar com a feição parecida com as de Liam Payne (cantor e ex-integrante da banda One Direction) e do ator Ryan Gosling (Barbie).

Estima-se que a procura do “Brotox” nos EUA aumentou 400% desde 2020, de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Outro fator que contribuiu para o crescimento foi o aumento de clínicas de estéticas especializadas para o público masculino que tornou os tratamentos mais disponíveis. Não existe mais o fator vergonha de ver um homem fazendo os procedimentos.

Ed Robinson, médico e esteticista, afirma que um quarto de seus pacientes de tratamento cosmético em 2023 eram homens – para efeito de comparação, em 2022 esse número não passava dos 10%.

“Esse número não mostra sinais de desaceleração. O tabu em torno do aprimoramento cosmético masculino está gradualmente sendo quebrado. Homens estão recebendo mais tratamentos do que antes”, diz.

A toxina botulínica (com nome comercial de Botox) e os preenchimentos estão entre as opções mais procuradas pelos homens. Ambos podem ser usados para tornar a linha do maxilar mais fina ou definida.

O Botox atua relaxando os músculos do rosto para suavizar linhas e rugas e, quando injetado no músculo masseter – um músculo retangular do rosto usado para mastigar – faz a mandíbula parecer mais fina. Enquanto isso, o preenchimento adiciona volume ao rosto e pode ser usado para definir a área do queixo e da papada, criando um queixo mais definido.

Barbie se tornou o maior sucesso de bilheteria de 2023, apresentando Ryan Gosling como Ken, que, segundo especialistas, retratava o “corpo masculino ideal”, deixando alguns homens em busca de maneiras de melhorar sua imagem por meio de tratamentos estéticos.

Os filtros no TikTok e no Instagram foram outro fator para o aumento da popularidade.

“A crescente complexidade e inteligência dos filtros que podem alterar o formato do seu rosto até ao nariz e lábios, bem como a qualidade da pele, também estão a impulsionar a procura”, afirma Robinson.

O especialista, entretanto, diz que além do tratamento ser caro, manter o procedimento também pode ser custoso. Isso porque o pós-procedimento é muito importante. O paciente não pode tomar sol, fumar, praticar exercícios físicos por alguns dias e deve usar filtros solares todos os dias.

“Se você aderir a um bom regime de cuidados com a pele e tiver bons hábitos de vida, gastará menos com Botox, pois seus resultados durarão mais – e exigirão tratamentos menos frequentes”, acrescentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fama & TV

https://www.osul.com.br/botox-atrai-homens-em-busca-de-maxilar-mais-esculpido-como-de-ryan-gosling-e-liam-payne/

Botox atrai homens em busca de maxilar mais esculpido como de Ryan Gosling e Liam Payne

2024-01-22