Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Na hora da verdade, Valtteri Bottas espantou a sombra de George Russell e conquistou a pole position do GP de Sakhir, penúltima prova da temporada 2020 da Fórmula 1. Mas não foi nada fácil para o finlandês da Mercedes: apenas 0s026 o separaram do inglês, substituto de Lewis Hamilton, que está em isolamento por Covid-19. Numa classificação bastante equilibrada, Max Verstappen também brigou pela pole, mas ficou em terceiro, a 0s056 do melhor tempo.

A grande surpresa da sessão foi Charles Leclerc, que levou a Ferrari a uma improvável segunda fila, em quarto, à frente de Sergio Pérez, da Racing Point. Completaram os dez primeiros, da sexta à décima posições, Daniil Kvyat (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point).

Substituto de Romain Grosjean, que sofreu grave acidente no último domingo Pietro Fittipaldi ficou em 20º lugar no treino, mas, punido por troca de componentes do motor, ele já largaria nessa posição de qualquer forma.

O GP de Sakhir de Fórmula 1 começa às 14h10 (de Brasília) deste domingo (6).

