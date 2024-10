Política Boulos participa de “sabatina” com Pablo Marçal

Sem ofensas, a "sabatina" teve até compromisso de Boulos em incluir algumas propostas de Marçal.

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) participou de uma entrevista com Pablo Marçal (PRTB) nesta sexta-feira (25), às vésperas do segundo turno.

Durante a entrevista, Boulos disse que não tinha ressentimento em relação a Marçal, criticou Ricardo Nunes não ter participado, falou sobre empreendedorismo e ainda assumiu a promessa de Marçal sobre escolas olímpicas. Já Marçal ressaltou várias vezes que a sabatina não teria baixaria.

O encontro foi proposto por Marçal e chamado de “Entrevista de Emprego”, com transmissão ao vivo pelo Youtube. Segundo Marçal, o objetivo foi “proporcionar um espaço de diálogo e esclarecimento das propostas, permitindo que o público conheça mais sobre as visões e planos”.

Ricardo Nunes (MDB) foi convidado para a sabatina, mas não participou. Segundo divulgou o blog da Andréia Sadi, no g1, para a campanha de Nunes, trazer Marçal de volta ao cenário da disputa eleitoral era um erro e um “papelão” de Boulos.

Marçal ficou em terceiro lugar no 1º turno com 1.179.274 de votos (28,14%), atrás de Nunes, que teve 1.801.139 de votos (29,48%), e de Boulos, com 1.776.127 votos (29,07%).

O Datafolha divulgado na quinta-feira (24) mostra Nunes com 49% das intenções de voto ante 35% de Boulos.

“Sem ressentimento”

Durante o início da entrevista, Boulos disse que aceitou convite de Marçal porque “não foge de embate” e que “não tem ressentimento” em relação ao Marçal. Marçal ressaltou que não seria “baixaria” e faria a entrevista com respeito.

“Eu não fujo, nem nunca fugi de nenhum embate. Aliás, passei os últimos dias conversando olho no olho com as pessoas em praça pública, por toda a cidade de São Paulo. Inclusive, teve apoiadores meus que aconselharam “não vá, é cilada”, como eu vi que teve apoiadores seus que também te criticaram. Por isso, o que a gente tem que ter em mente é que, se eu fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofria da tua candidatura no primeiro turno”, afirmou Boulos.

“Mas eu não me movo por mágoa, por ressentimento. Eu me movo na política por um propósito que é fazer a vida das pessoas melhor, é lutar por mudança, e é por isso que eu estou aqui hoje. Goste ou não, você teve mais de R$ 1 milhão e 700 mil votos de paulistanos, eu sei que muita gente, aliás, a maioria das pessoas que votaram em você, votaram pela mudança, assim como eu, querem a mudança na cidade de São Paulo. Eu tenho a convicção que eu vou ganhar essa eleição e governantes, São Paulo, eu vou ter que governar para todos. Inclusive para mais de um milhão e 700 mil pessoas que votaram em você, é por isso que eu estou aqui”.

Na pergunta sobre a pior coisa que fez na vida, Boulos disse que não se arrepende do que fez.

Empreendedorismo

Outro tema abordado foi sobre empreendedorismo. Boulos afirmou que concorda que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela prefeitura.

“A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia e, hoje, a prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho”.

