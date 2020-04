Notas Brasil Bovespa fecha praticamente estável

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em leve queda nesta segunda-feira (20), numa sessão marcada pelo recuo no mercado acionário dos EUA diante do colapso do preço do petróleo. O Ibovespa recuou 0,02%, aos 78.972 pontos. Na última sexta-feira, a Bolsa subiu 1,51%, aos 78.990 pontos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil