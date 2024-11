Grêmio Braithwaite, do Grêmio, desmente rumores sobre crítica a Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Centroavante diz que está muito contente com o treinador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Após o empate contra o Cruzeiro por 1 a 1 pelo Brasileirão, Braithwaite, centroavante do Grêmio, negou os rumores de que havia se encontrado com o presidente do clube e reclamado de Renato Portaluppi.

Segundo a imprensa, o dinamarquês se reuniu com Alberto Guerra para falar sobre os treinamentos do clube, o que mais tarde, foi desmentido pelo presidente e pelo o centroavante.

Braithwaite diz que seria falta de respeito com os profissionais do clube fazer qualquer tipo de cobrança ou reclamação pelas costas.

“Se o jogador faz isso, é uma falta de respeito com o treinador. Não sei de onde saiu isso. Não é verdade, estou muito contente com o Renato, tenho confiança. Como disse, nós jogadores temos que assumir a responsabilidade em campo. É muito simples no futebol, agora estamos numa situação difícil, mas é para seguir com a mentalidade, nada mais”, afirmou o centroavante.

Com o empate, o Grêmio subiu para a 14° posição na tabela, com 41 pontos, mas ainda se preocupa com a zona de rebaixamento.

