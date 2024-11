Grêmio Braithwaite fala sobre empate em 2 a 2 entre Grêmio e Juventude no Brasileirão: “Não é treinador”

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

"Não estamos fazendo o que temos preparado", disse o centroavante Foto: Lucas Uebel/Grêmio "Não estamos fazendo o que temos preparado" disse o centroavante. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite de quarta-feira (20), o Grêmio empatou com o Juventude por 2 a 2, na Arena, em Porto Alegre. O resultado não agradou a torcida e Braithwaite, centroavante que foi o autor do primeiro gol da partida. Ele colocou a culpa nos jogadores e cobrou os colegas. O jogador afirma que era jogo “para ganhar”.

“Nós jogadores temos que fazer muito mais. Não temos desculpa. Não é treinador ou torcida. São os jogadores no campo. Temos que fazer melhor”, disse o dinamarquês.

“Não estamos fazendo o que temos preparado, temos que jogar muito mais com a bola e não conseguimos fazer isso. Uma pena, porque para mim a primeira parte era para fazer 3 a 0. Mas não conseguimos. Era um jogo para ganhar”, acrescentou.

O lateral-esquerdo Reinaldo, que também foi titular na partida, deu uma entrevista cobrando os jogadores e pedindo para que que todo mundo “apareça” para jogar.

“É dentro de campo. A gente tem que aparecer para jogar e ter personalidade, ainda mais dentro da nossa casa. É isso que creio que está faltando, todo mundo aparecer, querer a bola e jogar. É mais movimentação, aparecer para o jogo. O professor vai ajustar ainda mais, e nós jogadores, um cobrando o outro, vamos colocar essa bola no chão e sair com resultado positivo”, disse Reinaldo.

Com o empate, o Grêmio desceu uma posição graças as outros resultados da rodada. Atualmente na 13° posição, com 40 pontos, o Tricolor sai da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e fica apenas três pontos acima do primeiro clube da zona de rebaixamento.

2024-11-21