Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Brasil abre 129,7 mil vagas formais de trabalho em julho, menor número para o mês desde 2020

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

O resultado do mês passado foi fruto de 2.251.440 admissões e 2.121.665 desligamentos. (Foto: Reprodução)

O Brasil abriu 129.775 vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em resultado abaixo do esperado divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa quarta-feira (27). O resultado do mês passado foi fruto de 2.251.440 admissões e 2.121.665 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da agência Reuters de criação líquida de 135.577 vagas.

O saldo de julho foi o mais baixo desde março, que teve abertura de 79.521 vagas, e o resultado mais fraco para o mês desde 2020, início da pandemia de Covid-19, com saldo positivo de 108.476 postos.

No mesmo mês em 2024, foram criadas 191.373 vagas de trabalho. Já no acumulado do ano, o saldo positivo é de 1.347.807 postos, o menor número desde 2023, que registrou abertura de 1.173.720 vagas.

Os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo de vagas em julho. O setor de serviços liderou a abertura, com 50.159 postos, seguido pelo comércio, com 27.325 vagas.

Em último lugar, depois dos setores industrial e de construção, ficou o setor agropecuário, com abertura de 8.795 vagas. Os dados dos grupamentos não têm ajustes, com informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

Questionado, na coletiva de imprensa para a divulgação dos dados, sobre o efeito no mercado de trabalho das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, citou estimativa de impacto direto e indireto sobre 320.000 vagas de emprego, sem detalhar.

“Temos um impacto de, no máximo, na ordem de 320.000, 330.000 (vagas) direto e indireto, 121.000 direto e 210.000…no ano”, disse, citando um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. “Se tudo der errado, vai dar esse impacto…não vai dar tudo errado”, acrescentou.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou 76 mil novas vagas com carteira assinada nos sete primeiros meses de 2025, resultado de 1.022.034 contratações e 945.994 desligamentos entre janeiro e julho. Os números indicam um crescimento de aproximadamente 66% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 45.595 mil segundo os dados são do Novo Caged.

O Estado foi o sexto no país com maior saldo positivo no ano, atrás apenas de São Paulo (390,6 mil), Minas Gerais (152 mil), Paraná (102,3 mil), Santa Catarina (83 mil) e Bahia (77,3 mil).

A Região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 261.342 novos postos, em um ranking liderado pela Região Sudeste, com 626.676 vagas formais.

