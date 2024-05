Economia Brasil abre 240.033 empregos com carteira de trabalho em abril

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Resultado registra alta de 32% em comparação com mesmo período do ano passado. (Foto: Agência Brasília)

O mercado formal de trabalho registrou 240.033 empregos criados no mês de abril, considerando contratações menos demissões, segundo dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nessa quarta-feira (29). Houve um aumento de 32% em relação aos 181.761 postos criados em abril do ano passado.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, o Brasil teve saldo de 958.425 empregos criados. Todos os meses deste ano até agora registraram crescimento no mercado formal. Com isso, foi registrado um crescimento de 33% em comparação com o ano passado, que teve um saldo 718.576 nos quatro primeiros meses de 2023.

Também houve um acréscimo de renda. O salário médio de admissão em abril deste ano foi de R$ 2.126,16, registrando um aumento real de R$ 36,96 em relação a março, e uma variação em torno de +1,77%.

As contratações em abril foram puxadas pelos setores de serviços, com 138.309 postos e pela indústria, que criou 35.990 novas vagas. A agropecuária teve o desempenho mais ameno entre os cinco principais setores, com 6.576 novos empregos oferecidos.

O Brasil agora possui 46,475 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. O resultado é acima da estimativa de analistas ouvidos pela Bloomberg, que estimaram a criação de 210 mil vagas.

Os estados que mais contrataram foram São Paulo, com saldo positivo de 76.229 postos, Minas Gerais, 25.868, Rio Grande do Sul, 20.810 e Paraná, 18.032 . Os menor saldo foi registrado no Maranhão, que perdeu 1.607 postos postos de trabalho.

IBGE x Caged

Os dados do Caged, um registro administrativo, consideram os trabalhadores com carteira assinada, e não incluem os informais. São diferentes dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, publicados nessa quarta-feira, que captam os empregos informais e cuja fonte são entrevistas com os próprios trabalhadores.

De acordo com a pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,5% no trimestre encerrado em abril. Este é o melhor resultado deste trimestre móvel desde 2014 (7,2%).

Desse modo, não foi registrada uma alteração relevante em relação relevante no número absoluto de desocupados em relação ao trimestre anterior, atingindo 8,2 milhões de pessoas.

Brasil abre 240.033 empregos com carteira de trabalho em abril

2024-05-29