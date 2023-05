Brasil Brasil ainda tem 36 milhões de pessoas sem acesso à internet

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Brasil possui 149 milhões de usuários, sendo que 62% só se conectam pelo celular. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Pelo menos 36 milhões de brasileiros, ou 20% da população, vivem sem acesso à internet no país. Esse montante que ainda se encontra fora do mundo digital, faz parte da pesquisa TIC Domicílios 2022, lançada nesta terça-feira (16) pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). A amostra é relativa a 23.292 domicílios e 20.688 indivíduos entrevistados.

O levantamento mostra que, do total sem qualquer conexão no Brasil, 29 milhões vivem em área urbana, e a mesma quantidade tem só até o ensino fundamental. A maioria (21 milhões) é de negros e pardos; 19 milhões pertencem às classes DE; e 18 milhões têm 60 anos ou mais.

O estudo, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), assegura, também, que a navegação pelo telefone celular predomina entre os usuários brasileiros da internet: ao menos 62% acessam exclusivamente pelo dispositivo.

O percentual é visto pelos pesquisadores como um Indício de precariedade, por comprometer o desenvolvimento de habilidades digitais. Entre os que só acessam pelo celular, as mulheres são 64%; negros, 63%; e integrantes das classes DE, 84%.

“Para vencer os 20% restantes temos que atacar vulnerabilidades ligadas à pobreza, aos níveis mais baixos de escolaridade, à população preta ou parda, das classes DE e acima de 60 anos”, afirma o gerente de pesquisas do Cetic.br, Fabio Senne.

Dos 149 milhões de usuários de Internet no território nacional, 142 milhões se conectam todos, ou quase todos os dias – nas classes A e B, esse índice é de 93% e 91%, respectivamente, enquanto na C é de 81%, e na DE, de 60%. Entre os que nunca acessam a Internet, a falta de interesse (35%) e e falta de habilidade com computador (26%) foram os motivos mais citados.

Planos de internet caros

Nada menos do que 15 milhões de domicílios no Brasil não conta sequer com um plano de celular que inclua um aplicativo de mensagem sem descontar da franquia. Segundo a pesquisa, o preço é o motivo mais citado (59%) dentre os lares sem internet do país, seguido pela falta de habilidade (52%), de interesse (48%) ou de necessidade (43%) dos moradores. Quando a pergunta é a principal razão para não haver internet, novamente preço (28%), falta de habilidade (26%) e de interesse (16%) lideram.

