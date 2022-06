Economia Brasil bate recorde de pedidos de demissão em 12 meses

30 de junho de 2022

Uma em cada três demissões foram voluntárias no período, aponta levantamento da LCA Consultores. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

O Brasil registrou 6,17 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses até maio. Trata-se de um número recorde em meio ao desemprego alto e à dificuldade dos trabalhadores de voltar ao mercado.

Essa quantidade equivale a 33% do total de desligamentos de trabalhadores no período (18,69 milhões). Ou seja, uma em cada três demissões foram voluntárias – a pedido dos trabalhadores.

O levantamento foi feito pela LCA Consultores com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que são divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O recorde leva em conta o período a partir de janeiro de 2020, início da série histórica do Caged com a metodologia atual de contagem de vagas com carteira assinada no País.

Em maio deste ano, ocorreram 572,36 mil demissões voluntárias – o número só é menor do que o registrado em março (603,13 mil). Comparando maio de 2021 com o mesmo mês deste ano, o aumento nos pedidos de demissão foi de 52%.

São Paulo se manteve no topo dos Estados com maior número de pedidos de demissão em 12 meses até maio: 2,08 milhões de um total de 6,2 milhões de desligamentos de trabalhadores.

No Rio Grande do Sul, os pedidos de demissão em 12 meses chegaram a 460,49 mil de um total de 1,22 milhão de desligamentos.

