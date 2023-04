Seleção Brasil cai em “grupo da morte” no Mundial Sub-20 de futebol

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Itália, Nigéria e República Dominicana serão os adversários do Brasil, que venceu o Uzbequistão em amistoso nesse sábado (22). (Foto: Pedro Nasper/CBF)

Itália, Nigéria e República Dominicana. Esses serão os adversários do Brasil na luta pelo hexacampeonato mundial Sub-20 de futebol. O atual campeão sul-americano foi sorteado no Grupo D em evento realizado na manhã de sexta-feira (22) na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

A Seleção Brasileira será convocada no dia 28 (sexta) e tem apresentação marcada para o dia 8 de maio com início treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A competição será disputada entre os dias 20 de maio e 11 de junho na Argentina, e a expectativa é de que as quatro sedes sejam confirmadas em breve: Mendoza, Santiago del Estero, La Plata e San Juan.

Coordenador de seleções de base, o tetracampeão Branco acompanhou o sorteio direto do Equador e fez sua avaliação da chave do Brasil:

“Copa do Mundo não tem muito o que escolher. Na Colômbia, na teoria, nosso grupo era o mais difícil. Nos classificamos em primeiro e a Argentina foi eliminada. Mas isso não quer dizer nada. Vamos jogar contra Itália, República Dominicana e Nigéria.”

“Todos os grupos são difíceis. Tem algumas seleções mais tradicionais, outras nem tanto, mas são todas adversárias difíceis. Temos é de fazer nossa parte e vamos trabalhar para estrear bem contra a Itália”

Na Espanha para a última série de amistosos preparatórios, o grupo da Seleção Brasileira estava no gramado em Jerez de la Frontera para treinamento durante o sorteio.

Depois de vencer a República Dominicana na última quarta (19), por 1 a 0, o Brasil goleou o Uzbequistão nesse sábado (22) por 4 a 1 e encara o Iraque nesta terça (25). Ambos os países também estão no Mundial.

As partidas têm sido importantes para que Ramon abra o leque de opções diante da dificuldade para contar com a liberação de peças importantes. Dos 23 convocados para a viagem para Espanha, apenas sete puderam se apresentar ao treinador. Para o Mundial, há a promessa da presença de nomes importantes como Andrey Santos, do Vasco, e Vitor Roque, do Athletico.

O Mundial Sub-20 volta a ser disputado após o cancelamento da edição de 2021 por conta da pandemia do coronavírus. Sede em 2023, a Argentina é a maior vencedora, com seis títulos, e só disputará a competição por conta da decisão da Fifa de tirar a Indonésia como país-sede por conta de problemas políticos. No Sul-Americano, os hermanos sequer avançaram para o hexagonal final.

Com cinco conquistas, o Brasil busca o hexa, assim como entre os profissionais, para igualar os argentinos. Campeão pela última vez em 2011, na Colômbia, com a Geração 1992 e destaques como Oscar, autor de três gols na final contra Portugal, a Seleção foi vice-campeã em 2015, na Nova Zelândia, mas não se classificou em três das últimas cinco edições: 2013, 2017 e 2019.

O atual campeã, a Ucrânia não se classificou para a disputa na Argentina. Em 2019, os ucranianos venceram a Coreia do Sul por 3 a 1 na Polônia em edição marcada por zebras e que teve o Equador como terceiro colocado.

Adversários

Quarto colocado no último Mundial, a Itália conseguiu a vaga através do Campeonato Europeu realizado no ano passado na Eslováquia. A equipe conseguiu a classificação ao avançar às semifinais em grupo com os eslovacos, a França e a Romênia. Na semifinal, acabou caindo para a Inglaterra por 2 a 1. Os italianos nunca venceram a competição, e a melhor colocação é o terceiro lugar de 2017.

Já a Nigéria, tetracampeã no Sub-17, busca o primeiro título da categoria após ser vice em duas oportunidades: 1989 e 2005. Até aqui, Gana é o único país africano a ergue o troféu de melhor do mundo no Sub-20. Os nigerianos se classificaram na terceira colocação na Liga Africana de Nações disputada entre fevereiro e março no Egito. Na ocasião, perderam para Gâmbia na semifinal e venceram a Tunísia na disputa pelo pódio.

Por fim, a República Dominicana é um dos países de estreia na competição, juntamente com Israel, e o único dos adversários de chave que o Brasil já enfrentou neste ciclo. Na última quarta-feira, Matheus Nascimento, do Botafogo, marcou o gol da vitória por 1 a 0 em amistoso na Espanha. Os dominicanos ficaram com uma das vagas da Concacaf em torneio realizado em julho do ano passado, em Honduras, mas tomaram um retumbante 6 a 0 dos Estados Unidos na final.

Brasil cai em "grupo da morte" no Mundial Sub-20 de futebol

