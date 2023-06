| Vôlei masculino: Brasil cai para Cuba no tie-break, em primeira derrota na Liga das Nações

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Equipe verde-amarela enfrenta os Estados Unidos às 15h30min deste domingo. (Foto: Divulgação/FIV)

Depois de estrear na Liga das Nações Masculina com vitórias sobre Alemanha e Argentina, a Seleção de Vôlei do Brasil sofreu a sua primeira derrota na competição. Neste sábado, a seleção do técnico Renan Dal Zotto travou uma batalha épica contra Cuba e acabou derrotada por 3 sets a 2 (25/16, 22/25, 27/29, 25/22 e 20/18).

O Brasil colocou na quadra Adriano, Abouba, Otávio, Flávio, Bruninho e Lucarelli. Líbero: Maique. Entraram durante o confronto os atletas Cachopa, Honorato, Alan, Judson e Arthur Bento.Técnico: Renan Dal Zotto.

Já pelo lado cubano, o técnico Nicolas Coffigny escalou Miguel Lopez, Jesus Herrera, Javier Concepcion, Endriel Pedroso, Lyvan Taboada e Marlon Yant. Líbero: Garcia Roman. Ao longo do jogo também participou Miguel Gutierrez.

Às 15h30min deste domingo (11), o time verde-amarelo terá pela frente o time dos Estados Unidos – duelo com transmissão pelo canal por assinatura SporTV2. A competição será retomada em Paris (França) no dia 20, com a segunda semana de jogos. Já a fase final tem como local definido a cidade de Gdansk, na Polônia, de 19 a 23 de julho.

O jogo começou equilibrado com as duas equipes virando as suas bolas. Num bloqueio de Javier Concepcion, Cuba abriu dois pontos pela primeira vez: 8 a 6. No lance seguinte, Yant anotou mais um ponto para os cubanos, obrigando Renan Dal Zotto a parar o jogo.

Mesmo com a pausa, a Seleção Brasileira seguiu sendo dominado. Concepcion fez 11 a 8 numa bola de meio. Pouco depois, Lucarelli ficou no bloqueio, e a diferença foi a cinco pontos (14 a 9).

Sem forças para reagir, o Brasil viu Cuba chegar a 20 a 14 num toque brasileiro na rede. A partir de então, coube à seleção caribenha apenas administrar o resultado até fechar o set em 25 a 16. O ponto decisivo foi marcado num ace de Herrera.

O Brasil voltou melhor para o segundo set, abrindo 6 a 3. Minutos depois, Flávio subiu num bloqueio triplo para fazer 10 a 5. O lance foi a senha para a seleção cubana reagir.

Tanto que os brasileiros só voltaram a pontuar quando Abouba fez 11 a 9. Num ponto de Pedroso, Cuba voltou a ficar a um ponto do empate: 14 a 13. O Brasil sentiu e levou o ace – 14 a 14 – no lance seguinte com Miguel Lopez.

Com o set em aberto, os dois times passaram a ficar nervosos, errando muitos saques e ataques. Até que Lucarelli colocou a bola no chão num momento importante, fazendo 20 a 19 para o time verde-amarelo. O lance embalou o Brasil, que foi com tudo em busca da vitória no set e conseguiu pelo placar de 25 a 22.

O terceiro set se iniciou com o Brasil levemente superior. Liderando o placar nos primeiros pontos, a seleção fez 8 a 6 num ataque de Abouba pela direita. Minutos depois foi a vez de Honorato colocar a bola no chão e marcar 11 a 8. A seleção cubana só foi empatar quando Concepcion fez 17 a 17 num belo ace.

Em ataque de Honorato, o Brasil respondeu fazendo 21 a 20. Adminstrando uma pequena vantagem, a seleção brasileira conseguiu o set point ao marcar 24 a 23. O ponto final, porém, veio num bloqueio de Flávio, que fechou em 29 a 27.

O Brasil voltou desatento para o quarto set. Errando muito, o time verde-amarelo viu o rival abrir 5 a 1. Minutos depois, Honorato sacou para fora, e Cuba fez 10 a 6. A equipe sob o comando de Renan não se abalou, cortando a diferença para um ponto num bloqueio de Otávio em Concepcion: 12 a 11.

Mas a reação parou por aí. Em uma largadinha de Yant, Cuba fez 20 a 16, encaminhando a vitória no set. Sem forças para buscar a virada, os brasileiros viram os cubanos fecharem a parcial em 25 a 22, forçando o tie-break.

No quinto set e o jogo seguiu dramático e equilibrado. Pedroso bloqueou Honorato e fez 4 a 2 para Cuba. Pouco depois, Flávio igualou em 4 a 4 numa bola rápida. O Brasil, no entanto, voltou a se complicar depois que Abouba errou um ataque, e os cubanos fizeram 7 a 4.

Para piorar a situação, Lucarelli foi bloqueado por Concepcion, que deixou os cubanos a cinco pontos da vitória: 10 a 6. O Brasil não desistiu do jogo, conseguindo o empate em 12 a 12. Só que Cuba foi melhor nos momentos decisivos, vencendo o quinto set por 20 a 18. O ponto da vitória saiu num belo ace de Herrera.

