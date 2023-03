Brasil Brasil começa a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e do Japão em outubro

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Cidadãos dos quatro países entram livremente no país desde 2019. (Foto: Bloomberg)

O governo Lula decidiu suspender a isenção de visto a turistas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. O documento voltará a ser exigido a partir de 1º de outubro.

A isenção de visto para cidadãos desses quatro países foi concedida unilateralmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Com a troca de governo, o Itamaraty decidiu realizar consultas com as autoridades americanas, canadenses, japonesas e australianas, para saber se havia disposição de oferecer o mesmo benefício a cidadãos brasileiros.

Segundo um interlocutor da área diplomática, com a resposta negativa dos quatro países, o governo brasileiro decidiu voltar a exigir o visto, como base em um dos princípios básicos da diplomacia, que é a reciprocidade. Além disso, a medida não trouxe retorno ao Brasil, como um aumento expressivo de turistas ao País.

As consultas começaram no mês passado, após o encontro entre os presidentes Joe Biden e Lula, em Washington, no dia 10. A avaliação no governo brasileiro era que o assunto não deveria ser tratado na reunião entre Biden e Lula, pois “o nível [do encontro] não era apropriado e havia outras prioridades a serem discutidas” na reunião bilateral.

