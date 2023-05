Política Brasil condena invasão da Ucrânia, mas é contra isolamento da Rússia

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Afirmação é do chanceler Mauro Vieira, em audiência com senadores Foto: Lula Marques/Agência Brasil Brasília (DF) 11/05/2023 Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado para prestar informações sobre sua atuação na pasta. Foto Lula Marques/ Agência Brasil. Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira (11) que o Brasil condena a “violação da integridade territorial ucraniana” pela Rússia.

Segundo o chanceler, o governo também é contra o “isolamento da Rússia nos foros internacionais”. A declaração foi feita em audiência na CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado.

“Com relação ao conflito em curso na Ucrânia, temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana no Conselho de Segurança da ONU [Organização das Nações Unidas], assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais, as quais diminuem o espaço de diálogo e reduzem as chances de uma solução negociada do conflito”, afirmou.

Na terça-feira (10), o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Melnyk, afirmou que o Brasil poderá “realizar um importante papel para deter a agressão russa e alcançar uma paz duradoura e justa”. Melnyk se reuniu, em Kiev, com o assessor especial para Assuntos Internacionais, Celso Amorim.

“Não estamos interessados em tomar lados, mas em preservar canais de diálogo com todos, única maneira de contribuir efetivamente para a construção de espaços de negociação que conduzam à paz efetiva e sustentável”, argumentou Vieira.

Conselho de Segurança da ONU

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), ao se referir à guerra entre Rússia e Ucrânia, defendeu revisão do modelo de composição de membros e votação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para evitar que conflito internacionais como este se arrastem e deixem consequências negativas às populações locais e ao mundo.

Os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, fundado em 1945, são as cinco grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. (Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China).

O ministro Mauro Vieira concordou com a necessidade de reforma deste organismo internacional para ser mais efetivo. “Não é possível que, 78 anos depois da criação da organização, ainda continuamos com as regras de 1945. O mundo já não é mais o mesmo. Hoje, há 193 países.”

O chanceler enumerou nações que precisam participar de decisões mundiais sobre paz e segurança, no Conselho de Segurança da ONU, como os grandes países em desenvolvimento, e citou o próprio Brasil, Índia e Indonésia. Ele lamentou que países do continente e africano e da América Latina não estejam tenham assento neste órgão internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/brasil-condena-invasao-da-ucrania-mas-e-contra-isolamento-da-russia/

Brasil condena invasão da Ucrânia, mas é contra isolamento da Rússia

2023-05-11