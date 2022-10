Leandro Mazzini Brasil da rejeição

Por Leandro Mazzini | 14 de outubro de 2022

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

A alta rejeição popular aos dois candidatos a presidente que disputarão seu voto dia 30 é um forte sinal de que urge das ruas um nome da terceira via. Mas outros índices comprovam essa tendência. O Brasil corre o risco de ir às urnas daqui duas semanas com apenas metade de seus votantes. No 1º turno, a alta abstenção de 32 milhões de votos (20,95% do total de eleitores) juntou-se a 1.964.779 de votos em branco (1,59%) e 3.487.874 de votos nulos (2,82% do total) – essa soma dá 25,36%. Os candidatos Simone, Ciro, Soraya, D’Ávila e Kelmon obtiveram, juntos, 8,25% dos votos, e não há garantia de migração desses votos para Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL). Em suma, quase 40% da população recusou ambos, índice que pode se manter ou crescer neste 2º turno diante da indiferença à polarização que persiste nas pesquisas.

Omertà

O brasiliense flagrado com R$ 2,5 milhões em caixas num carro ontem pela PRF, no Pará, estava a caminho do Amapá, indicam as investigações preliminares. Ele já foi indiciado por não explicar a origem do dinheiro, conforme manda a lei. Aldo Furtado de Lacerda, 49 anos, tem ficha em Brasília por homicídio em Samambaia em 2012. Ele está lotado na Coordenadoria de Loteamento Urbano e Industrial do Instituto de Terras do Amapá. O destinatário da grana ainda é um mistério.

Vegas & Brasília

Mais de 200 empresários brasileiros do setor de jogos circula desde ontem por Las Vegas – apesar das apostas proibidas, ainda, por aqui, essa turma investe muito em outros países vizinhos. Quem acompanha também é o maior especialista do setor jogos do Brasil, Magnho José, na G2E Global Gaming Expo, no Venetian Cassino. O que mais os investidores estrangeiros falam nos corredores é a potencial entrada do Brasil nesse mercado, diante do projeto de lei que avanã no Senado.

Banco sem voto

O clã Bamerindus não conseguiu sua estreia na política. A família de José Eduardo Andrade Vieira (PTB), ex-dono do finado banco e ex-senador do Paraná, perdeu vagas para a Câmara em Brasília. Edinho Vieira (PL) teve só 1.463 votos. Alessandra Vieira (Republicanos) irrisórios 972 votos. Banco fechado não ganha eleitores, pelo visto.

Mai$ $eguros

Um levantamento da Austral Re sobre o mercado de seguros e resseguros mostra que os prêmios emitidos das resseguradoras evoluíram positivamente e se mantêm na tendência de crescimento, somando R$ 15,3 bilhões no 1º semestre de 2022. As principais linhas impactadas pelo aumento foram os segmentos rural, patrimonial, pessoal coletivo e automóvel.

Saúde do povo

A pandemia de covid-19 e o surto recente da varíola dos macacos fez com o que os brasileiros dessem mais atenção aos medicamentos que atuam contra vírus e infecções. Segundo a pesquisa ‘Monitor Global dos Serviços de Saúde’, da Ipsos, cerca de 72% acreditam que a vacinação contra doenças infecciosas deve ser obrigatória no País. O índice está acima da média global, que é de 59%. Os Emirados Árabes Unidos lideram a pesquisa, empatados com a Indonésia, com 78%.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

