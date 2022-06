Economia Brasil e Estados Unidos definem novas taxas de juros na quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mais uma vez neste ano, as decisões sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos ocorrerão no mesmo dia – na quarta-feira (15) –, em uma data apelidada por investidores como “super quarta”, já que as duas definições devem mexer com o mercado financeiro.

Os economistas já têm uma decisão quase consensual sobre os movimentos do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) e do Comitê de Mercado Aberto do FED (Federal Reserve). Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os juros devem subir 0,5 ponto percentual, uma aposta que foi reforçada pelos indicadores econômicos divulgados em maio e junho.

O Copom começou a subir a Selic em março de 2021. Atualmente, a taxa básica de juros no Brasil está em 12,75% ao ano. A expectativa do mercado financeiro é de que ela seja elevada para 13,25% ao ano nesta semana.

Os economistas aguardam se o BC sinalizará que vai encerrar o ciclo de altas dos juros ou deixará a porta aberta para outra elevação em agosto. A autoridade monetária usa a Selic como uma ferramenta para tentar controlar a inflação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia