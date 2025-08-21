Mundo Brasil e Estados Unidos vão discutir Pix, 25 de março e práticas comerciais a partir de setembro

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A expectativa é que o processo de investigação e as discussões entre as partes dure cerca de um ano. Foto: Reprodução A expectativa é que o processo de investigação e as discussões entre as partes dure cerca de um ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No mês de setembro, negociadores brasileiros e americanos deverão começar a discutir a investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio (USTR, sigla em inglês) com base na Seção 301 da legislação comercial americana, para apurar o que os Estados Unidos alegam ser práticas desleais do Brasil.

De acordo com interlocutores do governo brasileiro, existe a possibilidade de as partes conversarem pela primeira vez sobre o tema cerca de uma semana após uma audiência pública em Washington com representantes do setor privado dos dois países, marcada para 2 de setembro.

Nesta semana, o governo brasileiro enviou ao USTR um relatório com esclarecimentos sobre cada uma das seis áreas investigadas: acordos preferenciais do Brasil com Índia e México, desmatamento, combate à corrupção, pagamentos digitais como o Pix, etanol e propriedade intelectual — com foco em patentes de medicamentos e casos de pirataria na Rua 25 de março, em São Paulo.

A expectativa é que o processo de investigação e as discussões entre as partes dure cerca de um ano. Se o governo dos EUA concluir que o Brasil adota práticas de comércio desleais, poderá aplicar novas sanções contra o Brasil, além das alíquotas que já estão em vigor.

No caso do tarifaço promovido pelo presidente norte-americano Donald Trump, uma nova janela de negociação foi aberta na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os Estados Unidos aceitaram o pedido de consultas feito pelo Brasil relacionada à aplicação de uma sobretaxa de 50% às exportações de vários produtos do Brasil.

Sobre a investigação com base na Seção 301, o Brasil argumentou, no relatório, que as exportações dos EUA para o mercado brasileiro sempre aumentaram mais do que as indianas, por exemplo. Já o PIX é um meio de pagamento próprio, que não discrimina empresas americanas.

Os técnicos afirmam que há uma série de leis de combate à corrupção e, desde 2013, foram abertos 4.200 procedimentos de investigação de empresas. Em propriedade intelectual, entre os pontos em destaque são a promessa de redução do prazo de registro de patentes e a fiscalização da Rua 25 de março pela Receita Federal e outros órgãos contra a pirataria.

Taxado pelo Brasil em 18%, o etanol importado dos EUA pode ter a tributação reduzida, mas desde que o açúcar brasileiro deixe de ter elevadas alíquotas para entrar no mercado americano. Quanto ao desmatamento, os técnicos afirmam que a legislação nacional é modelo para o mundo inteiro e ajudou a reduzir em 50% a destruição da Amazônia Legal e outros biomas.

