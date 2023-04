Economia Brasil é o 4º país do mundo que mais recebe investimentos oriundos da China

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Presidente em exercício, Geraldo Alckmin destacou a importância da viagem de Lula à China. (Foto: Cadu Gomes/VPR)

Presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) destacou nessa quarta-feira (12) a importância da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. O chefe do Executivo desembarcou ao país asiático pela manhã (horário de Brasília-DF). Lula deve se encontrar com o chefe do Executivo da China, Xi Jin-Ping nesta sexta (14).

De acordo com Alckmin, que também é o titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a visita de Lula pode firmar acordos de cooperação em infraestrutura e até na venda de aeronaves fabricadas no Brasil.

“Estou esses dias aqui presidente porque o presidente Lula foi à China, e quero destacar a importância deste encontro. O Brasil é o quarto país do mundo a receber investimentos oriundos da China. Primeiro, os Estados Unidos, segundo, a Austrália, terceiro, o Reino Unido, e em quarto, Brasil. E pode crescer muito. E [a China] é o maior parceiro comercial do Brasil na carne. 60% da exportação de carne é para a China. Soja, minério de ferro, e até avião”, discursou Alckmin ao participar da abertura do Fórum ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) 2023.

“Há uma expectativa muito positiva de compra de aviões fabricados no Brasil. E muitas possibilidades de parcerias e investimentos recíprocos”, enfatizou o presidente em exercício.

Próxima viagem

Alckmin citou ainda as viagens de Lula aos Estados Unidos, à Argentina, e frisou que a próxima agenda internacional deve ser à Europa, quando o presidente vai a Portugal e Espanha, no fim de abril. “Onde se trabalha a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que pode também trazer avanços significativos”, disse o presidente em exercício.

A viagem aos Estados Unidos, segundo Alckmin, ajudou a destravar a importação de chapas de aço carbono do brasil por parte do país norte-americano, o que beneficiou a indústria siderúrgica. A decisão foi anunciada poucas semanas antes da visita de Lula a Joe Biden, em fevereiro.

Também participaram do evento o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

