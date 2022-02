Tecnologia Brasil é o 4º país que mais baixou aplicativos em 2021

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Brasil apontou crescimento de 1,43% nos downloads de 2021. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil está em quarto lugar na lista de países que mais baixaram aplicativos em 2021, de acordo com o relatório State of Mobile 2022 realizado pela companhia App Annie. A pesquisa mostra o desempenho de algumas categorias da tecnologia nos aparelhos móveis de cada país nos últimos três anos.

Segundo os dados coletados, os brasileiros fizeram o download de cerca de 10.326.000.000 (dez bilhões) de apps no ano passado. O estudo mostra que as extensões para dispositivos mobile estão crescendo de forma exponencial no mundo inteiro, independente do segmento — como entretenimento, comunicação ou economia, por exemplo.

Crescimento anual

O Brasil apontou crescimento de 1,43% nos downloads de 2021 se comparado o número total de 2020, de acordo com o compilado de dados feito pela Cuponation. No entanto, se compararmos o número de downloads do ano passado com os dados de 2019 (quando a pesquisa anual foi iniciada), teremos um aumento significativo de 30,36%.

Dos 20 países analisados na pesquisa, o que aparece no topo da lista é a China, que fechou 2021 na marca de pouco mais de 98 bilhões de aplicativos baixados somente naquele ano. Completando o top 3, a Índia e os Estados Unidos vêm na sequência — com cerca de 26 bilhões e 12 bilhões de apps baixados, consecutivamente.

Além do Brasil, o único outro país da américa latina que está no ranking é a Colômbia, aparecendo na última posição com quase 2 bilhões de downloads.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia