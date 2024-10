Mundo Ucrânia pede ao Brasil para prender Putin se ele vier ao nosso país

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O Tribunal Penal Internacional emitiu, em março do ano passado, um mandado de prisão contra Putin. Foto: Reuters O Tribunal Penal Internacional emitiu, em março do ano passado, um mandado de prisão contra Putin. (Foto: Reuters) Foto: Reuters

O procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, disse que o Brasil “é obrigado” a prender o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele vá ao Rio de Janeiro em novembro para participar da reunião de cúpula do G20.

“O Brasil, como um Estado que ratificou o Estatuto de Roma, é obrigado a executar o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (contra o presidente Putin) pela transferência ilegal e deportação de crianças ucranianas”, disse Kostin.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu, em março do ano passado, um mandado de prisão contra Putin sob acusação de deportação ilegal e transferência ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Além disso, o presidente russo e seu governo sofrem com o isolamento internacional e com sanções econômicas aplicadas pelo Ocidente por causa da guerra contra a Ucrânia.

“Todos nós entendemos que Putin ataca continuamente o direito internacional por meio de ataques direcionados, como essas visitas (a outros países). Qualquer sucesso em seus esforços apenas encoraja os regimes autoritários em todo o mundo”, disse o procurador ucraniano.

“A prisão do ditador russo, se ele ousar visitar o Brasil, será um passo histórico e uma contribuição vital para fortalecer a arquitetura da segurança internacional. Eu realmente espero que o Brasil o prenda assim que ele colocar os pés em solo brasileiro”, afirmou.

Kostin também criticou a viagem que o presidente Lula fará à Rússia na semana que vem para participar da Cúpula dos Brics – o grupo dos grandes países em desenvolvimento.

Ao ser perguntado sobre o significado do encontro de Lula com Putin, o procurador disse: “todo líder que aceita apertar a mão dele [Putin] deve, antes de tudo, avaliar que futuro esse líder gostaria de ter para os seus filhos. Esse líder quer que o mundo de amanhã seja governado pelo estado de direito ou pela força?”.

O Brasil enviou a Putin um convite padrão para as reuniões do G20, que irão ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. No entanto, não recebeu qualquer indicação de que o presidente russo planeje comparecer, de acordo com duas autoridades do governo brasileiro. As informações são da CNN Brasil.

