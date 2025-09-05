Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Brasil encara a favorita Itália com histórico positivo em Mundiais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Última derrota da Itália foi justamente para o Brasil, em 2022, e as brasileiras querem repetir a dose na semifinal deste sábado.

Foto: Reprodução/VolleyBall World
Última derrota da Itália foi justamente para o Brasil, em 2022 — e as brasileiras querem repetir a dose na semifinal deste sábado. (Foto: Reprodução/VolleyBall World)

A semifinal do Mundial de Vôlei Feminino promete ser um dos confrontos mais intensos da competição. Neste sábado (6), às 9h30min, Brasil e Itália se enfrentam na Tailândia em busca de uma vaga na grande final. Apesar do favoritismo italiano, sustentado por uma impressionante sequência de 34 vitórias consecutivas, o retrospecto histórico entre as seleções em Campeonatos Mundiais é amplamente favorável à equipe brasileira.

O Brasil venceu todos os cinco confrontos contra a Itália em Mundiais. A primeira vitória veio em 1990, nas oitavas de final, com um 3 a 0 dominante. Em 2010, novo triunfo por 3 a 0 na fase de grupos. Já em 2014, o duelo foi mais equilibrado, mas as brasileiras levaram a melhor por 3 a 2 e conquistaram o bronze. Em 2022, as seleções se enfrentaram duas vezes: vitória brasileira por 3 a 2 na primeira fase e por 3 a 1 na semifinal.

Apesar da tradição e das boas campanhas, o Brasil ainda persegue o sonho do título mundial. A seleção já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a prata em todas. Além disso, soma uma medalha de bronze. Agora, lideradas por Gabi Guimarães, as brasileiras tentam quebrar esse tabu e conquistar o ouro pela primeira vez.

A Itália chega como atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações. Comandada por Paola Egonu, uma das maiores atacantes do mundo, a equipe europeia tem mostrado consistência e força ofensiva. No Mundial, perdeu apenas um set em cinco jogos, reforçando seu status de favorita.

 

