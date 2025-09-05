Porto Alegre Operação Inverno é prorrogada e unidades seguem abertas aos finais de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências hospitalares e fortalecer ações de prevenção. Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências hospitalares e fortalecer ações de prevenção. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA) Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA

Durante todo o mês de setembro, unidades de saúde estarão abertas aos sábados e domingos pela programação da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Consultas médicas e de enfermagem, vacinação e acesso a medicamentos estarão disponíveis das 10h às 19h. Neste fim de semana, 6 e 7, serão cinco unidades em funcionamento. O Consultório na Rua Centro garantirá atendimento à população em situação de rua, das 10h às 14h.

A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências hospitalares e fortalecer ações de prevenção, como a vacinação contra a gripe. Iniciada em junho e agora estendida até o fim de setembro, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. De 1º de junho a 31 de agosto, mais de 8 mil pessoas foram vacinadas, com 10.237 doses de vacinas aplicadas. Outras 11.373 consultas médicas e de enfermagem foram ofertadas à população, sendo 3,6 mil para sintomáticos respiratórios. A equipe também emitiu 9,5 mil receitas médicas, com a dispensação de mais de 20 mil medicamentos.

A iniciativa reforça o papel da Atenção Primária à Saúde como a principal porta de entrada para o SUS, especialmente em casos de menor gravidade. Ao procurar atendimento nas unidades de saúde, a população contribui para a organização do sistema, permitindo que os hospitais concentrem seus recursos nos atendimentos de urgência e emergência.

Unidades abertas – sábado e domingo, 6 e 7

Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

José Mauro Ceratti Lopes- Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

