Mundo Parece que perdemos a Rússia e a Índia para a “sombria” China, diz Trump

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que “perdeu” a Rússia e a Índia para a China, que chamou de “sombria”. Os líderes dos dois países estiveram em Pequim nesta semana para acompanhar um desfile militar que foi considerado um recado ao ocidente.

“Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que tenham um longo e próspero futuro juntos”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. O republicano não deu mais detalhes sobre o que quis dizer com a fala.

A fala foi mais uma manifestação de descontentamento com a presença na China de líderes de países que Trump gostaria de influenciar ou manter o controle sobre, como são os casos da Rússia e da Índia, respectivamente. No dia do desfile, Trump acusou Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un de conspirarem contra os EUA.

Na quarta-feira, a China fez o maior desfile militar de sua história na presença de aliados poderosos —a Rússia e a Coreia do Norte— em que mostrou novos e modernos armamentos, como mísseis nucleares de alcance global e armas hipersônicas atualizadas. O desfile e a presença de Putin e Kim Jong-un foram um recado ao Ocidente.

Durante a presença de líderes estrangeiros em Pequim, o presidente chinês aproveitou para ter reuniões bilaterais com Putin e Kim, além conversas com outros representantes. Antes do desfile, o governo chinês sediou uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).

Recado da China

Na companhia do presidente russo, Vladimir Putin, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un, o presidente chinês, Xi Jinping, quis enviar sinais tanto aos EUA como aos vizinhos Índia e Paquistão de que quer reconfigurar o cenário geopolítico a seu favor.

Em Washington, a mensagem foi ouvida: o presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou o desfile, mas acusou Xi, Putin e Kim de usarem o encontro para costurar uma “conspiração” contra os EUA.

Putin negou e desdenhou de Trump. “Ele tem senso de humor”, respondeu o líder russo, ao ser questionado sobre a afirmação do norte-americano.

