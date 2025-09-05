Domingo, 07 de setembro de 2025

Mundo Parece que perdemos a Rússia e a Índia para a “sombria” China, diz Trump

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Os líderes dos dois países estiveram em Pequim nesta semana para acompanhar um desfile militar que foi considerado um recado ao ocidente.

Os líderes dos dois países estiveram em Pequim nesta semana para acompanhar um desfile militar que foi considerado um recado ao ocidente. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que “perdeu” a Rússia e a Índia para a China, que chamou de “sombria”. Os líderes dos dois países estiveram em Pequim nesta semana para acompanhar um desfile militar que foi considerado um recado ao ocidente.

“Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que tenham um longo e próspero futuro juntos”, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. O republicano não deu mais detalhes sobre o que quis dizer com a fala.

A fala foi mais uma manifestação de descontentamento com a presença na China de líderes de países que Trump gostaria de influenciar ou manter o controle sobre, como são os casos da Rússia e da Índia, respectivamente. No dia do desfile, Trump acusou Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un de conspirarem contra os EUA.

Na quarta-feira, a China fez o maior desfile militar de sua história na presença de aliados poderosos —a Rússia e a Coreia do Norte— em que mostrou novos e modernos armamentos, como mísseis nucleares de alcance global e armas hipersônicas atualizadas. O desfile e a presença de Putin e Kim Jong-un foram um recado ao Ocidente.

Durante a presença de líderes estrangeiros em Pequim, o presidente chinês aproveitou para ter reuniões bilaterais com Putin e Kim, além conversas com outros representantes. Antes do desfile, o governo chinês sediou uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).

Recado da China

Na companhia do presidente russo, Vladimir Putin, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un, o presidente chinês, Xi Jinping, quis enviar sinais tanto aos EUA como aos vizinhos Índia e Paquistão de que quer reconfigurar o cenário geopolítico a seu favor.

Em Washington, a mensagem foi ouvida: o presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou o desfile, mas acusou Xi, Putin e Kim de usarem o encontro para costurar uma “conspiração” contra os EUA.

Putin negou e desdenhou de Trump. “Ele tem senso de humor”, respondeu o líder russo, ao ser questionado sobre a afirmação do norte-americano.

