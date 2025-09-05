Inter Inter inicia semana com boas notícias para Roger Machado

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Após dois dias de folga, o elenco colorado intensifica os treinos físicos e táticos de olho no duelo contra o Palmeiras. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Após dois dias de folga, o elenco colorado intensifica os treinos físicos e táticos de olho no duelo contra o Palmeiras. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter voltou aos trabalhos após dois dias de folga com motivos para otimismo. Nos primeiros treinos da semana, o técnico Roger Machado recebeu boas notícias: o volante Thiago Maia, que havia deixado o jogo contra o Fortaleza com dores musculares, participou normalmente das atividades no CT Parque Gigante. Já o zagueiro Gabriel Mercado segue em evolução e pode ser opção para o próximo compromisso.

Na quarta-feira (3), o elenco realizou atividades técnicas e táticas em campo. Já na quinta (4), devido ao forte temporal em Porto Alegre, os jogadores trabalharam na academia. Thiago Maia esteve presente em ambas as sessões, sem apresentar incômodos na coxa direita, o que indica que estará à disposição para enfrentar o Palmeiras, no dia 13, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Titular absoluto sob comando de Roger Machado, Thiago Maia é considerado essencial para o equilíbrio do setor. Com Richard e Luis Otávio ainda buscando afirmação, a presença do camisa 29 se torna ainda mais relevante para o esquema colorado.

Gabriel Mercado, por sua vez, está na fase final de tratamento da lesão na panturrilha direita, sofrida em agosto. O argentino já realiza corridas no CT e pode ser reintegrado ao grupo nos próximos dias. Sua volta é vista como estratégica para reforçar a defesa, seja ao lado de Vitão ou em uma formação com três zagueiros.

Com oito sessões de treino previstas antes do duelo contra o Palmeiras, o Inter aproveita a pausa da Data Fifa para ajustar o time e recuperar peças importantes. A expectativa é de que o Colorado volte mais encorpado e competitivo para a sequência decisiva do campeonato.

