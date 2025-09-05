Grêmio Arthur valoriza período de treinos antes de reestreia pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Durante a pausa para a Data Fifa, Arthur intensifica os treinos físicos e táticos no CT Presidente Luiz Carvalho, visando estar 100% para o duelo contra o Mirassol. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Durante a pausa para a Data Fifa, Arthur intensifica os treinos físicos e táticos no CT Presidente Luiz Carvalho, visando estar 100% para o duelo contra o Mirassol. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Principal contratação do Grêmio na última janela de transferências, o volante Arthur está em contagem regressiva para sua reestreia pelo clube. O retorno está previsto para o dia 13 de setembro, sábado, às 16 horas, contra o Mirassol, na Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após não ser utilizado no empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã, Mano Menezes explicou que a decisão foi tomada em comum acordo com o jogador. “É muito fácil colocar o jogador sem condição e tudo começar errado. Depois, para refazer, é pior para todo mundo”, afirmou o técnico, revelando que a conversa com Arthur aconteceu na sexta-feira anterior ao jogo.

Com a pausa do Brasileirão devido à Data Fifa, Arthur terá um período valioso de nove treinos consecutivos com o elenco completo. O volante, que vinha em ritmo de pré-temporada, agora está sendo preparado como peça-chave do time. “A condição que ele vai ter contra o Mirassol será muito melhor”, projetou Mano

Em entrevista à Grêmio TV, Arthur destacou a importância desse intervalo sem jogos: “Agora com a Data Fifa a gente tem um período maior. Aproveitar esse tempo para me preparar bem. Não só eu, mas todo o grupo. Cada dia um pouco mais, ganhar mais condição física, ritmo de jogo… aproveitar para chegar muito bem contra o Mirassol.”

