Domingo, 07 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025
A francesa chega ao London City Lionesses como peça-chave de um projeto ambicioso liderado pela bilionária Michele Kang, que também comanda o Lyon.Foto: Reprodução/Redes Sociais
O futebol feminino acaba de registrar mais um marco histórico. A meio-campista francesa Grace Geyoro, de 28 anos, foi contratada pelo London City Lionesses por impressionantes 1,4 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 10,2 milhões), tornando-se a jogadora mais cara da história da modalidade.
A transferência supera o recorde anterior estabelecido pela mexicana Lizbeth Ovalle, que havia sido contratada pelo Orlando Pride por 1,5 milhão de dólares. O negócio também representa a quarta quebra de recorde de transferência feminina apenas em 2025, evidenciando o crescimento acelerado do investimento no futebol feminino europeu.
Geyoro chega ao London City após 13 anos no Paris Saint-Germain, onde atuou por 11 temporadas na equipe principal. Pela seleção francesa, soma mais de 100 partidas, com participações em duas Copas do Mundo, duas Eurocopas e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
O clube londrino, recém-promovido à Women’s Super League, tem apostado alto para competir em alto nível. A contratação de Geyoro é a 16ª da temporada, em um projeto ambicioso financiado pela bilionária Michele Kang, também proprietária do Lyon.
O técnico Jocelyn Prêcheur, que já trabalhou com Geyoro no PSG, celebrou a chegada da atleta: “Ela é uma jogadora completa, com qualidades técnicas e físicas excepcionais. Conversamos muito neste verão para concretizar esse acordo, e estou muito feliz em voltar a trabalhar com ela”.
Ranking das maiores contratações
|Ranking
|Jogadora
|Valor (aprox.)
|Ex-Time
|Atual Time
|1
|Grace Geyoro
|€1,65 milhões (~R$ 9,5 mi)
|PSG
|London City Lionesses
|2
|Olivia Smith
|£1 milhão (~R$ 7,4 mi)
|Liverpool
|Arsenal
|3
|Lizbeth Ovalle
|€1,2 milhões (~R$ 7 mi)
|Tigres (México)
|Orlando Pride (EUA)
|4
|Naomi Girma
|€1 milhão (R$ 6 mi)
|San Diego Wave
|Chelsea
|5
|Keira Walsh
|£400 mil (R$ 2,4 mi)
|Manchester City
|Barcelona