Esporte Grace Geyoro quebra recorde e se torna a jogadora mais cara do futebol feminino

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A francesa chega ao London City Lionesses como peça-chave de um projeto ambicioso liderado pela bilionária Michele Kang, que também comanda o Lyon. Foto: Reprodução/Redes Sociais A francesa chega ao London City Lionesses como peça-chave de um projeto ambicioso liderado pela bilionária Michele Kang, que também comanda o Lyon. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol feminino acaba de registrar mais um marco histórico. A meio-campista francesa Grace Geyoro, de 28 anos, foi contratada pelo London City Lionesses por impressionantes 1,4 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 10,2 milhões), tornando-se a jogadora mais cara da história da modalidade.

A transferência supera o recorde anterior estabelecido pela mexicana Lizbeth Ovalle, que havia sido contratada pelo Orlando Pride por 1,5 milhão de dólares. O negócio também representa a quarta quebra de recorde de transferência feminina apenas em 2025, evidenciando o crescimento acelerado do investimento no futebol feminino europeu.

Geyoro chega ao London City após 13 anos no Paris Saint-Germain, onde atuou por 11 temporadas na equipe principal. Pela seleção francesa, soma mais de 100 partidas, com participações em duas Copas do Mundo, duas Eurocopas e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O clube londrino, recém-promovido à Women’s Super League, tem apostado alto para competir em alto nível. A contratação de Geyoro é a 16ª da temporada, em um projeto ambicioso financiado pela bilionária Michele Kang, também proprietária do Lyon.

O técnico Jocelyn Prêcheur, que já trabalhou com Geyoro no PSG, celebrou a chegada da atleta: “Ela é uma jogadora completa, com qualidades técnicas e físicas excepcionais. Conversamos muito neste verão para concretizar esse acordo, e estou muito feliz em voltar a trabalhar com ela”.

Ranking das maiores contratações

Ranking Jogadora Valor (aprox.) Ex-Time Atual Time 1 Grace Geyoro €1,65 milhões (~R$ 9,5 mi) PSG London City Lionesses 2 Olivia Smith £1 milhão (~R$ 7,4 mi) Liverpool Arsenal 3 Lizbeth Ovalle €1,2 milhões (~R$ 7 mi) Tigres (México) Orlando Pride (EUA) 4 Naomi Girma €1 milhão (R$ 6 mi) San Diego Wave Chelsea 5 Keira Walsh £400 mil (R$ 2,4 mi) Manchester City Barcelona

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/grace-geyoro-quebra-recorde-e-se-torna-a-jogadora-mais-cara-do-futebol-feminino/

Grace Geyoro quebra recorde e se torna a jogadora mais cara do futebol feminino

2025-09-05