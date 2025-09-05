Domingo, 07 de setembro de 2025

Esporte Messi brilha em vitória da Argentina e iguala marca histórica de Cristiano Ronaldo

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Messi pode ter feito sua última partida oficial pela Argentina em solo nacional, e saiu ovacionado no Monumental de Núñez.

Foto: Reprodução/Conmebol
Messi pode ter feito sua última partida oficial pela Argentina em solo nacional — e saiu ovacionado no Monumental de Núñez. (Foto: Reprodução/Conmebol)

Lionel Messi segue reescrevendo a história do futebol. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o craque marcou dois gols e atingiu duas marcas impressionantes: igualou Cristiano Ronaldo como segundo maior artilheiro das Eliminatórias mundiais e se tornou o jogador com mais partidas disputadas na história da competição sul-americana.

Com os dois gols anotados no Monumental de Núñez, Messi chegou a 36 gols nas Eliminatórias, igualando o português Cristiano Ronaldo. Ambos agora estão atrás apenas de Carlos Ruiz, da Guatemala, que lidera com 39 gols.

Além disso, ao entrar em campo, o argentino atingiu 72 jogos pelas Eliminatórias da Conmebol, igualando o recorde do equatoriano Iván Hurtado. Caso atue contra o Equador, na próxima terça-feira (9), Messi se tornará o atleta com mais partidas na história da competição sul-americana.

A partida contra a Venezuela pode ter sido a última oficial de Messi com a camisa da seleção em território argentino. Em entrevista após o jogo, o camisa 10 revelou incertezas sobre seu futuro na Albiceleste:

“Não sei o que vai acontecer até a próxima Copa. Estou aproveitando cada momento com a seleção.”

Com a vitória, a Argentina manteve a liderança nas Eliminatórias e garantiu vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026. O próximo compromisso será contra o Equador, em Quito, encerrando a campanha com a possibilidade de mais um capítulo histórico na carreira de Messi.

