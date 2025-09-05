Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Agro Após perdas com secas e enchentes, agricultores do RS serão os mais beneficiados por MP do governo federal

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Medida vai apoiar pequenos, médios e grandes produtores afetados por secas e enchentes.

Foto: ABr
Medida vai apoiar pequenos, médios e grandes produtores afetados por secas e enchentes. (Foto: ABr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira (5), em vídeo publicado nas redes sociais, a assinatura de uma Medida Provisória (MP) que autoriza a renegociação de dívidas de produtores rurais atingidos por secas e enchentes. Serão R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional destinados à medida, que será operada pelos bancos com juros controlados.

Segundo Lula, a renegociação deve beneficiar até 100 mil produtores em todo o país, abrangendo pequenos, médios e grandes agricultores. O presidente destacou que o problema tem sido mais grave no Rio Grande do Sul, onde a produção foi afetada por perdas consecutivas em seis safras, em razão de estiagens prolongadas e enchentes severas.

“Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando crédito para a nova safra. Por isso, tomei a decisão de dar mais uma garantia ao setor”, afirmou Lula, ao anunciar que os produtores terão até nove anos para pagar os débitos, com um ano de carência. “Não é perdão. É renegociação responsável para os produtores se reorganizarem e seguirem plantando.”

As taxas de juros variam de 6% a 10% ao ano, conforme o porte do produtor. Agricultores familiares enquadrados no Pronaf poderão renegociar até R$ 250 mil com juros de 6% ao ano. Já os médios produtores, no âmbito do Pronamp, terão acesso a R$ 1,5 milhão com juros de 8% ao ano. Grandes produtores poderão renegociar até R$ 3 milhões, pagando juros de 10% ao ano.

Além dos recursos do Tesouro, o governo criou estímulos para que os bancos utilizem capital próprio na renegociação. A expectativa é de que a medida ajude a restabelecer o crédito para o setor, assegurando o plantio da próxima safra e maior estabilidade na oferta de alimentos.

O anúncio atende a uma demanda antiga de produtores gaúchos, que vinham pressionando por securitização das dívidas diante das perdas acumuladas. O pacote foi fechado na quinta-feira (4), em reunião de Lula com ministros das áreas agrícola e econômica, diante da proximidade do novo ciclo de plantio e da forte inadimplência registrada no estado.

Embora a MP tenha alcance nacional, beneficiando também agricultores de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Triângulo Mineiro, a medida é considerada uma resposta prioritária ao Rio Grande do Sul, que concentra os maiores prejuízos recentes no campo.

A edição da MP surge como alternativa ao projeto de lei 5122/2023, em análise no Senado, que prevê o uso de até R$ 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar dívidas rurais.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Agro

Inter mira ajustes defensivos durante pausa para a Data Fifa
Messi brilha em vitória da Argentina e iguala marca histórica de Cristiano Ronaldo
https://www.osul.com.br/lula-anuncia-pacote-de-r-12-bilhoes-para-renegociacao-de-dividas-de-produtores-rurais-medida-atende-sobretudo-agricultores-do-rio-grande-do-sul/ Após perdas com secas e enchentes, agricultores do RS serão os mais beneficiados por MP do governo federal 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Pode te interessar

Agro Presidente da ABPA lidera debate global para evitar fechamento de mercados

Agro Líder em fornecimento de calcário agrícola, FIDA projeta crescimento do setor na Expointer

Agro Rio Grande do Sul registra redução de abigeato pelo quarto ano seguido

Agro Troféu Destaques do Agro reconhece produtores gaúchos que valorizam sustentabilidade e inovação no campo