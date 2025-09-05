Inter Inter mira ajustes defensivos durante pausa para a Data Fifa

5 de setembro de 2025

Durante a pausa para a Data Fifa, o Inter intensifica treinos específicos de recomposição e cobertura defensiva, com foco na compactação entre os setores e na correção de falhas em bolas aéreas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com a pausa no calendário nacional devido à Data Fifa, o Inter aproveita o período para intensificar os trabalhos no CT Parque Gigante, com foco especial na reorganização do sistema defensivo. Após oscilações recentes e resultados abaixo do esperado, a comissão técnica liderada por Eduardo Coudet reconhece que a solidez defensiva será fundamental para a recuperação na tabela.

Nos últimos jogos, o Inter sofreu gols em momentos decisivos, o que comprometeu o desempenho coletivo. A equipe tem enfrentado dificuldades na recomposição e na marcação em bolas aéreas, pontos que vêm sendo abordados com prioridade nos treinos. A ideia é corrigir falhas de posicionamento e melhorar a compactação entre os setores.

Durante a pausa, o elenco tem sido submetido a sessões específicas voltadas à organização defensiva, com ênfase em transições rápidas, cobertura dos laterais e pressão coordenada no meio-campo. Coudet também tem testado variações de esquema, buscando alternativas que ofereçam maior equilíbrio sem comprometer a agressividade ofensiva.

A expectativa é que, com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e a possível chegada de reforços, o Inter ganhe novas opções para fortalecer a defesa. A comissão técnica acredita que o tempo extra de preparação pode ser decisivo para ajustar a equipe antes da retomada do Brasileirão.

O Colorado volta a campo no dia 13 de setembro, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. A partida será um teste importante para avaliar se os ajustes surtiram efeito e se o time está pronto para encarar a reta final da competição com mais consistência.

Inter mira ajustes defensivos durante pausa para a Data Fifa

