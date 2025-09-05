Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter mira ajustes defensivos durante pausa para a Data Fifa

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Inter intensifica treinos específicos de recomposição e cobertura defensiva, com foco na compactação entre os setores e na correção de falhas em bolas aéreas.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Durante a pausa para a Data Fifa, o Inter intensifica treinos específicos de recomposição e cobertura defensiva, com foco na compactação entre os setores e na correção de falhas em bolas aéreas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com a pausa no calendário nacional devido à Data Fifa, o Inter aproveita o período para intensificar os trabalhos no CT Parque Gigante, com foco especial na reorganização do sistema defensivo. Após oscilações recentes e resultados abaixo do esperado, a comissão técnica liderada por Eduardo Coudet reconhece que a solidez defensiva será fundamental para a recuperação na tabela.

Nos últimos jogos, o Inter sofreu gols em momentos decisivos, o que comprometeu o desempenho coletivo. A equipe tem enfrentado dificuldades na recomposição e na marcação em bolas aéreas, pontos que vêm sendo abordados com prioridade nos treinos. A ideia é corrigir falhas de posicionamento e melhorar a compactação entre os setores.

Durante a pausa, o elenco tem sido submetido a sessões específicas voltadas à organização defensiva, com ênfase em transições rápidas, cobertura dos laterais e pressão coordenada no meio-campo. Coudet também tem testado variações de esquema, buscando alternativas que ofereçam maior equilíbrio sem comprometer a agressividade ofensiva.

A expectativa é que, com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e a possível chegada de reforços, o Inter ganhe novas opções para fortalecer a defesa. A comissão técnica acredita que o tempo extra de preparação pode ser decisivo para ajustar a equipe antes da retomada do Brasileirão.

O Colorado volta a campo no dia 13 de setembro, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. A partida será um teste importante para avaliar se os ajustes surtiram efeito e se o time está pronto para encarar a reta final da competição com mais consistência.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Grêmio se reapresenta com novidades no elenco após período de folga
Após perdas com secas e enchentes, agricultores do RS serão os mais beneficiados por MP do governo federal
https://www.osul.com.br/inter-mira-ajustes-defensivos-durante-pausa-para-a-data-fifa/ Inter mira ajustes defensivos durante pausa para a Data Fifa 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Pode te interessar

Inter Com trabalho tático, Inter fecha a primeira semana de treinos durante a Data Fifa

Inter Inter lamenta a morte de Gentil Souza dos Passos, funcionário histórico do clube

Inter Inter foca em melhorar o rendimento do ataque durante a pausa no Brasileirão

Inter Atacante do Inter desperta interesse de clube árabe