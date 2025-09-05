Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio se reapresenta com novidades no elenco após período de folga

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

João Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo. O lateral pode reforçar o time já na partida contra o Mirassol.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
João Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo. O lateral pode reforçar o time já na partida contra o Mirassol. (Foto: Reprodução/GrêmioTV)

Após o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou na última quinta-feira (4), sob chuva, no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade marcou o início da preparação para o próximo compromisso, e trouxe algumas novidades importantes sob o comando de Mano Menezes.

Entre os destaques, o lateral Enzo, de 23 anos, recém-contratado do CSA e anunciado na terça-feira (3), participou pela primeira vez dos treinos com o elenco gremista. Além dele, o departamento médico liberou cinco atletas que voltaram a trabalhar com o grupo: o lateral-direito João Pedro, o zagueiro Gustavo Martins, o volante Camilo e os pontas Amuzu e Alysson.

A expectativa é que, ao menos, João Pedro e Gustavo Martins, estejam à disposição para o duelo contra o Mirassol, marcado para o sábado, dia 13, às 16 horas, na Arena do Grêmio, partida que marca o retorno do Brasileirão após a pausa para a Data Fifa.

Enquanto isso, três jogadores seguem ausentes por estarem servindo suas seleções nacionais nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: o zagueiro/volante Erick Noriega (Peru), e os atacantes Aravena (Chile) e Cristian Olivera (Uruguai). Todos devem retornar a tempo de serem opções para Mano Menezes no confronto contra o Mirassol.

A pausa na competição veio em boa hora para o volante Arthur, que retornou recentemente ao clube e ainda busca se adaptar ao estilo de jogo do treinador. Com oito dias consecutivos de treinos, o camisa 29 terá a oportunidade ideal para se preparar e deve fazer sua reestreia pelo Tricolor Gaúcho justamente contra o Mirassol.

“Eu vejo Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem aí dois primeiros, agora: Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função, e tem Noriega. A gente vai deixar essa função para eles, e vai colocar Arthur, que é um jogador de passe, de movimentos curtos inteligentíssimos, já deu para ver nos primeiros treinamentos aquilo que acrescenta”, elogiou Mano em entrevista coletiva após o empate com o Flamengo.

