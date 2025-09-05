Política Lula liga para presidente da Comissão Europeia após acordo Mercosul-União Europeia

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa de Lula e Von der Leyen durou cerca de 20 minutos. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na manhã desta sexta-feira (5), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e celebrou o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, enviado para aprovação pelo Conselho Europeu, na última quarta-feira (3).

A expectativa do governo brasileiro é de que o acordo seja assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil. À von der Leyen, Lula defendeu que haja conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo nos regulamentos adotados internamente pela UE.

A parceria entre os blocos é tida como estratégica diante da incerteza do cenário do comércio internacional, e deve criar um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, correspondendo a 26% do PIB global.

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa de Lula e Von der Leyen durou cerca de 20 minutos.

Os dois líderes também trataram das relações entre o Brasil e o bloco europeu e de temas da agenda global, como o “compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica”.

Lula também falou das expectativas para a realização da COP30, em Belém, e recebeu apoio da presidente da Comissão Europeia.

