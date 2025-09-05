Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Lula liga para presidente da Comissão Europeia após acordo Mercosul-União Europeia

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa de Lula e Von der Leyen durou cerca de 20 minutos.

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Segundo o Palácio do Planalto, a conversa de Lula e Von der Leyen durou cerca de 20 minutos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone na manhã desta sexta-feira (5), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e celebrou o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, enviado para aprovação pelo Conselho Europeu, na última quarta-feira (3).

A expectativa do governo brasileiro é de que o acordo seja assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil. À von der Leyen, Lula defendeu que haja conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo nos regulamentos adotados internamente pela UE.

A parceria entre os blocos é tida como estratégica diante da incerteza do cenário do comércio internacional, e deve criar um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, correspondendo a 26% do PIB global.

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa de Lula e Von der Leyen durou cerca de 20 minutos.

Os dois líderes também trataram das relações entre o Brasil e o bloco europeu e de temas da agenda global, como o “compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica”.

Lula também falou das expectativas para a realização da COP30, em Belém, e recebeu apoio da presidente da Comissão Europeia.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Governo vai impedir beneficiários do Bolsa Família de fazer novos depósitos em contas nas bets
Grêmio se reapresenta com novidades no elenco após período de folga
https://www.osul.com.br/lula-liga-para-presidente-da-comissao-europeia-apos-acordo-mercosul-uniao-europeia/ Lula liga para presidente da Comissão Europeia após acordo Mercosul-União Europeia 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Pode te interessar

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar

Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro

Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo