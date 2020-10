Esporte Brasil enfrenta o Peru em Lima pelas eliminatórias da Copa

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Partida vale pelas Eliminatórias para a Copa de 2022 (Catar). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil enfrenta o Peru no estádio Nacional de Lima nesta terça-feira (13) à noite, em jogo programado para as 21h. A partida terá um significado especial para o técnico Tite, que alcançará a marca de 50 jogos comandando o Brasil. A partida vale pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa 2022, no Catar, e a equipe brasileira chega motivada após a vitória de 5 a 0 sobre a Bolívia na primeira rodada da competição.

Para o jogo desta noite o técnico Tite optou por fazer uma mudança na escalação da equipe, em relação ao jogo contra a Bolívia, a entrada de Richarlison no lugar de Everton.

Escalação

Peru – Técnico Ricardo Gareca

Pedro Gallese, Luis Advíncola, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christofer Gonzáles, Jefferson Farfán.

Brasil – Técnico Tite

Weverton, Danilo, Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Douglas Luiz, P. Coutinho, Richarlison, Firmino, Neymar.

Arbitragem

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile);

Assistentes: José Retamal e Raul Orellana (Chile);

Quarto árbitro: Ivo Mendez (Bolívia);

Árbitro de vídeo: Piero Maza (Chile);

Auxiliar de vídeo: Gery Vargas (Bolívia).

Transmissão: onde assistir

A transmissão da partida será feita pela TV Brasil e afiliadas, além da TV CBF (Confederação Brasileira de Futebol), acessível pelo site da confederação, e da plataforma EI Plus.

TV por Assinatura para acesso à TV Brasil:

Sky – Canal 23

Oi TV – Canal 20

Vivo TV – Canal 504

Claro TV – Canal 9

Net – Canal 531

Canais abertos:

Brasília – DF

Canal 2.1 – Digital

Rio de Janeiro – RJ

Canal 2.1 – Digital

São Luis – MA

Canal 2.1 – Digital

São Paulo – SP

Canal 1.1 – Digital

Emissoras afiliadas da TV Brasil

TV Encontro das Águas – Manaus (AM) – Canal 2.1 HD

TVE da Bahia – Salvador (BA) – Canal 10.1 HD

TV Ceará – Fortaleza (CE) – Canal 5.1 HD

TV Guarapari (ES) – Canal 9.1 HD

TV Bom – Bom Jesus de Goiás (GO) – Canal 36.1 HD

TV UFG – Goiânia (GO) – Canal 15.1 HD

TV Sudoeste – Jataí (GO) – Canal 11.1 HD

Rede Minas – Belo Horizonte (MG) – Canal 9.1 HD

TV Andradas – Andradas (MG) – Canal 36.1 HD

TV Plan – Poços de Caldas (MG) – Canal 51.1 HD

TV Universidade – Cuiabá (MT) – Canal 2.1 HD

Funtelpa – Belém (PA) – Canal 2.1 HD

TVU da Paraíba – João Pessoa (PB) – Canal 43.1 HD

TVU de Recife (PE) – Canal 11.1 HD

TV Pernambuco – EPC Caruaru (PE) – Canal 12.1 HD

TV Antares – Teresina (PI) – Canal 2.1 HD

TV Beltrão – Francisco Beltrão (PR) – Canal 18.1 HD

TV UFRN – Natal (RN) – Canal 5.1 HD

TVU de Roraima – Boa Vista (RR) – Canal 2.1 HD

TVE RS – Porto Alegre (RS) – Canal 7.1 HD

Rede Bela Aliança – Rio do Sul (SC) – Canal 7.1

TV UFSC – Florianópolis (SC) – Canal 63.1 HD

TV Sul Catarinense – Araranguá (SC) – Canal 5.1 HD

TV Brasil Esperança – Itajaí (SC) – Canal 21.1 HD

Mega TV – Campinas (SP) – Canal 21.1

SRC TV – Andradina (SP) – Canal 17.1 HD

STZ TV – Sertãozinho (SP) – Canal 59.1 HD

TV Claret – Rio Claro (SP) – Canal 45.1 HD

TV do Vale de Mogi Guaçu (SP) – Canal 34.1 HD

TV Matão (SP) – Canal 14.1 HD

TV Morada do Sol – Araraquara (SP) – Canal 8.1 HD

TV Opinião – Araras (SP) – Canal 17.1 HD

TV Rede Paulista – Várzea Paulista (SP) – Canal 15.1 HD

TV Unifev – Votuporanga (SP) – Canal 53.1 HD

TV Unisantos – Cubatão (SP) – Canal 40.1 HD

TVE São Carlos (SP) – Canal 51.1 HD.

