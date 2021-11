Saúde Brasil está acima da média global na vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Os dados da adesão da população brasileira a vacinação indicam um caminho positivo para o controle do coronavírus Foto: Reprodução

Com 60% da população totalmente imunizada contra a Covid-19, o Brasil está acima da média global de imunização que é de 41%. Na última semana, o país ultrapassou o Estados Unidos, que estagnou com 58% da população totalmente vacinada.

Apesar da boa porcentagem e do número de vacinados continuarem subindo, o Brasil segue atrás de países vizinhos como o Chile, que conta com 82% de sua população imunizada, e do Uruguai, com 76%.

Os dados da adesão da população brasileira a vacinação indicam um caminho positivo para o controle do coronavírus. Dos grupos de vacinação que já tiveram a segunda dose disponibilizada, se destacam as pessoas entre 60 e 69 anos, 70 e 79 anos e com mais de 80 anos, com 95%, 94% e 92% deles completamente vacinados, respectivamente.

Até este sábado, o Brasil já aplicou 300.543.741 dosas da vacina contra a Covid-19, seja dose única, segunda dose ou de reforço, segundo levantamento da Agência CNN. Ao todo, 128.685.521 brasileiros já estão completamente imunizados, seja com duas doses ou com dose única da vacina da Janssen.

O Brasil encontra-se na quarta colocação entre os países que aplicam mais doses absolutas no mundo, mas é apenas o 37º quando levado em conta o número de vacinas aplicadas para cada 100 mil habitantes.

