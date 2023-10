Esporte Brasil faz dobradinha com Rayssa Leal e Pâmela Rosa no skate street feminino do Pan de Santiago

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Fadinha terminou a disputa do street com 236.98. Foto: COB/Divulgação A Fadinha terminou a disputa do street com 236.98. (Foto: COB/Divulgação) Foto: COB/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rayssa Leal faturou o primeiro ouro do Brasil no Pan-Americano de 2023 no skate street feminino e se tornou a primeira campeã pan-americana da modalidade. Ela superou a também brasileira Pâmela Rosa, que ficou com a prata, e a americana Paige Hayn, terceira colocada.

A Fadinha terminou a disputa do street com 236.98, seguida por Pâmela, com 211,34 e por Paige Hayn, que terminou com nota 176,35. Rayssa liderou durante toda a prova e também teve e maior nota entre todas as manobras individuais: 84,23.

“Eu estou muito feliz. Com todas as conquistas que tivemos esse ano, pelo Brasil e com metas pessoais. Estou muito feliz com este ano, pude representar muito bem o Brasil. Eu e a Pâmela fizemos dobradinha, então é só gratidão”, disse Rayssa Leal em entrevista ao Canal Olímpico.

Com o feito no skate, o Brasil chegou à sua terceira medalha nesta edição dos Jogos Pan-Americanos. Além do ouro e da prata da Rayssa e Pâmela, há também um bronze conquistado por José Gabriel Marques, atleta de Mountain Bike que ficou em terceiro lugar no Cross County Masculino neste sábado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-faz-dobradinha-com-rayssa-leal-e-pamela-rosa-no-skate-street-feminino-do-pan-de-santiago/

Brasil faz dobradinha com Rayssa Leal e Pâmela Rosa no skate street feminino do Pan de Santiago

2023-10-21