Geral Brasil fica abaixo da meta no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Em relação aos anos anteriores, o Brasil teve uma ligeira melhora no ensino médio. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudantes brasileiros do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental não conseguiram atingir em 2023 a meta de desempenho que tinha sido estabelecida pelo governo federal. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio foi de 4,3 pontos, enquanto a meta era de 5,2. No caso dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), o Ideb 2023 foi de 5, enquanto a meta era de 5,5 pontos.

Nos anos iniciais do fundamental (do 1º ao 5º ano), o desempenho foi melhor: 6 pontos no Ideb. Essa era a meta que tinha sido definida para essa fase. “Foi a única meta que nós conseguimos atingir”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação e referem-se à média do desempenho do país. As diferenças entre Estados seguem sendo marcantes.

Os municípios são os principais responsáveis pelos anos iniciais. Nos anos finais, há uma mescla de participação de municípios e Estados. No ensino médio, o papel é principalmente dos Estados.

O Ideb é um dos principais indicadores usados por gestores públicos e privados do país.

A educação básica é o período do 1º ano do fundamental até o 3º ano do médio.

Camilo Santana lembrou que quase um terço da população, 68 milhões de pessoas, não concluiu o ensino básico.

Em relação aos anos anteriores, o Brasil teve uma ligeira melhora no ensino médio. Em 2017 e 2019, o Ideb ficou em 4,2 pontos. Em 2023, 4,3.

Nos anos finais do ensino fundamental, houve uma ligeira piora em relação a 2021. Naquele ano, o indicador tinha chegado a 5,1 e no ano passado, ficou em 5.

Nos anos iniciais, o Brasil melhorou. Em 2017 e 2019, o Ideb tinha registrado 5,9 e 5,8 pontos, respectivamente. No ano passado, 6.

Qualidade

O Ideb é o principal instrumento de monitoramento da qualidade da educação básica do país. Ao reunir dados sobre o índice de aprovação e de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, ele averigua desempenho e indicadores de fluxo e trajetória escolar.

“Estamos encerrando um ciclo que era para ser finalizado em 2022, com o Ideb de 2021. O Ideb norteia caminhos e tomadas de decisões para a educação básica do país, e determina o que deve ser melhorado para garantir programas e iniciativas que assegurem o atendimento das necessidades da população”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana, ao apontar o índice como principal instrumento de monitoramento da educação básica do país. As informações são do jornal Valor Econômico e da Agência Brasil.

